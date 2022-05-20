帶電櫻花，Nissan 發表首款電動K-Car ─ Sakura

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全新Sakura承襲了Leaf與Ariya的電動車技術，搭載一具可輸出47kW與195Nm之電動馬達，電動馬達動力輸出反應迅速的特性，讓Sakura EV有著比傳統K-Car更輕快的加速性能，且在高速公路巡航也不成問題，且透過 Leaf的經驗，讓它也有優於傳統K-Car更好的靜肅性。
同時，Sakura也具備ECO、標準與Sport三種動態模式，以及e-Pedal Step，可利單使用電門控制加速與減速，車輛在減速時，亦可透過制動動能轉換為電力為電池充電，對於走走停停的市區，以及需要更平穩控制速度的積雪路面上都可有更便利的駕駛感受，極速則可達130km/h。
Sakura搭載源自Leaf相同技術之先進鋰電池，可靠性與性能都已獲得印證，特殊的電池排列方式讓電池更為緊湊，可創造更好的車內空間。而該具電池容量為20kWh，以WLTC測試模式最大續航力可超過180km，以家用電源充電標準充電時間為8小時〈自電量不足警示燈亮起至充滿電〉，當電量不足警示燈亮起後以快充裝置充電至80%則需要40分鐘。同時，Sakura與許多新世代電動車相同，也具備緊急時當作行動電源的功能，提供一般家庭一天所需電力。
安全性上，Sakura配有ProPILOT 駕駛輔助系統，包括有：前方碰撞警示、前方碰撞煞車輔助、主動式LED頭燈、駕駛注意力警示、路標警示、車道偏移警示、車道偏移輔助、行人靠近警示、防誤撞輔助等輔助科技，並有K-Car首見的。ProPILOT Park自動停車輔助系統，可說是相當完善。
外觀上，Sakura以簡潔俐落線條勾勒精緻感與力量感，車頭自發光廠徽象徵Nissan新一代車款，輪圈造型靈感來自日本禮品包裝上常見的水引裝飾結，車尾貫穿格狀LED尾燈則是與格狀LED頭燈相呼應，充電孔則設在車右後方，並設有夜間照明，便於夜間充電辨識；原廠共提供了15種車色，完全展現日本K-Car常採用繽紛色彩的活潑感。
座艙中，Sakura也導入了流行的數位化陳設，包含7吋數位儀錶板平視裝設的9吋中央多功能顯示幕，可選配NissanConnect 導航系統，支援SOS緊急呼叫服務和 Apple CarPlay 無線連接功能。此外，Sakura具有黑、米、藍灰三種內裝配色可選擇，並以水平圍繞的銅色飾條裝飾，賦予車內現代感與寬敞感，另外在杯架與中控台下方置物盒都可以看到櫻花與花瓣的壓印徽飾點綴。
Sakura發表後預計在夏天於日本開始販售，基本建議售價為178萬日圓〈約折合新台幣41.1萬元〉起，Nissan也將提供線上訂車服務，可視訊賞車與線上訂車，讓消費者不需要出門也可以完成購車。
而Sakura發表的另一個亮點是Nissan邀請日本紅星松隆子擔任廣告代言人。