懶人必備「萬用調料」選誰？1冷門黑馬衝出：廚師也愛用
本土確診案例飆升，不少民眾為了降低染疫風險，減少外出用餐的次數，但並非人人都是廚藝了得的小當家，就有網友好奇發問，有沒有哪罐調料超萬用，且對懶人來說很方便，可以直接拌飯、麵、青菜、肉、湯等食用，並且生熟食皆可通用，對此不少主婦熱心推薦自己的私藏好物。
根據原PO於PTT好奇發問，有沒有推薦免冷藏的懶人調味料，可以直接拌飯、麵、青菜、肉、湯，甚至配吐司饅頭吃，且要生熟食都通用的，他也分享自己目前查到的選擇有，「google到的調味料產品有看到那種醬油、大蒜、辣椒、芝麻、鹽、醋這類的混合物，也有想到七味粉、還有味島香鬆很好吃」。
對此，有老饕推薦詹粉香辣粉，可以撒在炸物、肉品、麵類、沙拉中食用，「詹粉香料粉滿百搭的，廚師朋友推薦後自己買了」、「詹粉香辣粉」、「我也推詹粉香辣粉，但不到可以配吐司饅頭這麼萬用」。
除此之外，一些熱門品項也受到推薦，「可以直接拌飯拌麵的喔？肉鬆、東泉醬油吧」、「不用冰的大概只能用香鬆、肉鬆類的」、「各種的調味鹽巴（檸檬椒鹽粉、黑胡椒鹽）、七味粉、香鬆、黑芝麻、白芝麻」、「油蔥醬也不錯，拌飯拌麵都超下口」、「義美有出一款紅蔥油加醬油拌麵好吃，醬油不冰的話要挑有加防腐劑的」、「統一肉燥罐雖然開過一定要冷藏，但拌燙青菜超好吃的」。（編輯：鍾怡婷）