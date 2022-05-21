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燉雞湯只丟乾香菇？媽放「一把」秒喝三碗：最佳防疫料理

▲原PO分享「蔥雞湯」的煮法，只需要4步驟，美味的雞湯就能上桌。（圖／臉書粉絲團《小農艷婦》授權提供）
▲原PO分享「蔥雞湯」的煮法，只需要4步驟，美味的雞湯就能上桌。（圖／臉書粉絲團《小農艷婦》授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 12:57:27

不少婆媽常會燉一鍋熱呼呼的雞湯給家人補身體，雖然燉雞湯的程序有些繁瑣，不過能燉煮給家人吃，尤其在疫情嚴峻期間替家人補補身體，還是讓許多婆媽樂此不疲；對此，就有一名女網友分享「蔥雞湯」的煮法，只需要4步驟，美味的雞湯就能上桌。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示以前小時候只要喉嚨癢癢的或是淋到雨，最喜歡喝到媽媽煮香香熱熱的「蔥雞湯」，只要先把大量的蔥花當底預備好，再將雞腿排爆出雞油後，香氣全逼出以後，再倒入熱水大滾一下，最後淋進大量的蔥花，「雞肉不需久燉也不用熬煮，快速又美味啊，吃進口裡，暖進心裡，而對媽媽最好的回饋就是大喝三碗和大量排汗，這道就是我家祖傳感冒前最佳防疫料理」。

▲女網友分享「蔥雞湯」的煮法，只需要4步驟，美味的雞湯就能上桌。（圖／臉書粉絲團《小農艷婦》授權提供）
▲女網友分享「蔥雞湯」的煮法，只需要4步驟，美味的雞湯就能上桌。（圖／臉書粉絲團《小農艷婦》授權提供）
而她也緊接著分享這道「蔥雞湯」的做法，首先需要準備的食材有兩隻去骨雞腿、蔥（一把、切丁）；而做法也只需要4步驟，第一「蔥一把切丁」，第二「去骨雞腿排雞皮朝下煎焦香」、第三「將雞腿排取出切成排狀後再放入熱鍋裡煎半熟，再將滾水直接倒入加鹽和白胡椒調味後約大滾五分鐘」，最後，「將步驟3倒入切好的蔥末碗裡即完成蔥雞湯料理」。

貼文一出，網友全讚翻，「謝謝分享！今天晚餐就參考您的食譜做出來的蔥雞湯麵，家人很喜歡」、「這道料理起來既快速又好吃」、「超級蔥花～感覺都聞到暖暖的香味了」、「滿滿的蔥花最棒了」、「詹姆士也是這樣弄給感冒的女兒喝…」、「這道湯非常棒，我們前兩天也有煮，對身體真的很好」、「現在疫情嚴峻感覺這道料理也可以提升免疫力」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小農艷婦》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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