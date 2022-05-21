燉雞湯只丟乾香菇？媽放「一把」秒喝三碗：最佳防疫料理

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而她也緊接著分享這道「蔥雞湯」的做法，首先需要準備的食材有兩隻去骨雞腿、蔥（一把、切丁）；而做法也只需要4步驟，第一「蔥一把切丁」，第二「去骨雞腿排雞皮朝下煎焦香」、第三「將雞腿排取出切成排狀後再放入熱鍋裡煎半熟，再將滾水直接倒入加鹽和白胡椒調味後約大滾五分鐘」，最後，「將步驟3倒入切好的蔥末碗裡即完成蔥雞湯料理」。
貼文一出，網友全讚翻，「謝謝分享！今天晚餐就參考您的食譜做出來的蔥雞湯麵，家人很喜歡」、「這道料理起來既快速又好吃」、「超級蔥花～感覺都聞到暖暖的香味了」、「滿滿的蔥花最棒了」、「詹姆士也是這樣弄給感冒的女兒喝…」、「這道湯非常棒，我們前兩天也有煮，對身體真的很好」、「現在疫情嚴峻感覺這道料理也可以提升免疫力」。（編輯：郭佩蓉）
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