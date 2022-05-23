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燉雞湯狂加「稀有神物」爆鮮甜！媽一喝驚：阿嬤放了20年

▲臉書粉專《威媽的吃貨日常》分享了煮雞湯加「黑黑一條」超級鮮甜好喝，原來是「老菜脯巴西蘑菇雞湯」，並表示「阿嬤說這桶至少20年以上」。（圖／《威媽的吃貨日常》授權提供）
▲臉書粉專《威媽的吃貨日常》分享了煮雞湯加「黑黑一條」超級鮮甜好喝，原來是「老菜脯巴西蘑菇雞湯」，並表示「阿嬤說這桶至少20年以上」。（圖／《威媽的吃貨日常》授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 11:49:19

今年5月天氣較涼，再加上本土疫情嚴峻，許多婆媽為了要給家人補身體，不辭辛勞也要燉煮一鍋美味養生的雞湯；不過你燉煮雞湯還只會加乾香菇、剝皮辣椒嗎？對此，臉書粉專《威媽的吃貨日常》就分享了煮雞湯加「稀有神物」超級鮮甜好喝，原來是「老菜脯巴西蘑菇雞湯」，並表示「阿嬤說這桶至少20年以上」。

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▲老菜脯又稱為「黑金」、「窮人的人蔘」。（圖／《威媽的吃貨日常》授權提供）
▲老菜脯又稱為「黑金」、「窮人的人蔘」。（圖／《威媽的吃貨日常》授權提供）
臉書粉專《威媽的吃貨日常》發文分享「老菜脯巴西蘑菇雞湯」的做法，首先需要準備的食材有3條老菜脯、2條公雞腿、10瓣蒜頭和數根巴西蘑菇；而做法則有4步驟，第一「老菜脯先過水洗淨表面，下鍋中小火熬1個小時直到湯色變深」、第二「下巴西蘑菇及蒜頭繼續中小火熬1個小時」。

第三「汆燙過的雞腿肉下鍋繼續熬半小時後關火悶半小時」和第四「太鹹可以加水稀釋煮滾後即可」；威媽表示，這碗「限量版湯品」是有一天阿嬤抱了一桶黑不隆冬的東西給她，並千叮嚀萬交代「不可以賣掉」，「我心想，這東西賣誰啦！想不到是自己的有眼無珠，不識好貨，這可是傳說中的『黑金』，阿嬤說這桶最少20年以上，拿到之後又放了好幾年，捨不得拿出來煮，最近實在忍不住，拿了幾片出來煮雞湯，無敵好喝」。

▲老菜脯巴西蘑菇雞湯非常鮮甜。（圖／《威媽的吃貨日常》授權提供）
▲老菜脯巴西蘑菇雞湯非常鮮甜。（圖／《威媽的吃貨日常》授權提供）
威媽也接著分享「分辨老菜脯」的方法，第一「外觀」， 菜脯存放越久色澤越深，表面會變得黝黑、皺皺的，甚至出油、產生點點結晶，結晶是菜脯經長時間脫水自然產生的鹽分，而鹽分可以防腐。這些都是長時間發酵所導致的變化，代表歲月的累積。第二「氣味」，自然醇厚的香氣撲鼻，帶著濃縮的蘿蔔香味。第三「觸感」，若是甕底的菜脯會比較濕，感覺有彈性，靠近甕口的會比較乾身。

▲老菜脯巴西蘑菇雞湯。（圖／《威媽的吃貨日常》授權提供）
▲老菜脯巴西蘑菇雞湯。（圖／《威媽的吃貨日常》授權提供）
她表示，這不起眼又黑不隆冬的東西可以說是前人們智慧的結晶，「十年以上就可稱之為老菜脯，更有『窮人的人蔘』美名，但隨著時代的推進，這玩意兒其實也不便宜啊」，最後，她也提醒，雖然做這道料理一點都不難，就是要有耐心，慢慢熬煮才能享受鮮甜，也不要像她一樣，「一個太霸氣加太多條，導致加水加水再加水，一鍋都煮成兩鍋湯了，千萬不要太霸氣以免造成腎臟負擔喔」，貼文一出，老饕紛紛留言「這是寶耶」、「羨慕有黑金」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《威媽的吃貨日常》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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