燉雞湯狂加「稀有神物」爆鮮甜！媽一喝驚：阿嬤放了20年

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第三「汆燙過的雞腿肉下鍋繼續熬半小時後關火悶半小時」和第四「太鹹可以加水稀釋煮滾後即可」；威媽表示，這碗「限量版湯品」是有一天阿嬤抱了一桶黑不隆冬的東西給她，並千叮嚀萬交代「不可以賣掉」，「我心想，這東西賣誰啦！想不到是自己的有眼無珠，不識好貨，這可是傳說中的『黑金』，阿嬤說這桶最少20年以上，拿到之後又放了好幾年，捨不得拿出來煮，最近實在忍不住，拿了幾片出來煮雞湯，無敵好喝」。
威媽也接著分享「分辨老菜脯」的方法，第一「外觀」， 菜脯存放越久色澤越深，表面會變得黝黑、皺皺的，甚至出油、產生點點結晶，結晶是菜脯經長時間脫水自然產生的鹽分，而鹽分可以防腐。這些都是長時間發酵所導致的變化，代表歲月的累積。第二「氣味」，自然醇厚的香氣撲鼻，帶著濃縮的蘿蔔香味。第三「觸感」，若是甕底的菜脯會比較濕，感覺有彈性，靠近甕口的會比較乾身。
她表示，這不起眼又黑不隆冬的東西可以說是前人們智慧的結晶，「十年以上就可稱之為老菜脯，更有『窮人的人蔘』美名，但隨著時代的推進，這玩意兒其實也不便宜啊」，最後，她也提醒，雖然做這道料理一點都不難，就是要有耐心，慢慢熬煮才能享受鮮甜，也不要像她一樣，「一個太霸氣加太多條，導致加水加水再加水，一鍋都煮成兩鍋湯了，千萬不要太霸氣以免造成腎臟負擔喔」，貼文一出，老饕紛紛留言「這是寶耶」、「羨慕有黑金」。（編輯：郭佩蓉）
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