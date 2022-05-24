NOW早報／肯德基蛋撻真相解答！「全新口味」優惠價曝光

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另外，因日前在官方粉絲團大動作的炒熱此波活動，感覺市場討論度和買氣都頗高。至於蛋撻近期內的銷售狀況，方靜雯僅簡單回應：「肯德基蛋撻和炸雞一直都是很受歡迎產品，關於業績不方便透露。」新品「莓果奶酥撻」將採限量販售，預計賣到9/5，售完為止。
全新 K-Dessert 頂級甜選「莓果奶酥撻」正式登場為品牌年度最受期待新品，以深受歡迎的肯德基獨家經典手工捏製 163 層酥脆葡式撻殼，注人精心熬煮的嫩滑馥郁香草卡士達醬，放上嚴選美國100%天然鮮凍蔓越莓，覆蓋選自比利時珍珠糖製成的奶酥。
肯德基「莓果奶酥撻」每個售價52元，明起到6/6推出「莓果奶酥撻嚐鮮券」，售價83元包含莓果奶酥撻x1+原味蛋撻x1。PK會員專屬頂級甜點選餐，售價150元，包含莓果奶酥撻x2+仲夏QQ凍檸茶，也是限時5/24~6/6。而莓果奶酥撻禮盒也開賣，6入售價280元，雙色點心撻禮盒售價245元，莓果奶酥撻與原味蛋撻各3入。另外推出莓果甜選點心好時光套餐，售價125元，包含莓果奶酥撻x1+原味蛋撻x1+熱拿鐵。
今日天氣／第二波梅雨鋒面報到！全台各地有降雨機率
中央氣象局今（24）日表示，23日晚起隨著鋒面逐漸接近台灣本島，各地降雨機率逐漸增加，尤其是西半部、東北部地區及馬祖，短暫陣雨或雷雨的範圍較廣泛，而其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；24日下午因為暖濕西南風搭配太陽加熱作用，中部以北地區及各地山區有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地夜晚清晨低溫22至24度，白天高溫相較於23日略為下降，北部及東半部約26至28度，中南部為28至30度。
買天花疫苗防猴痘？台僅45歲以上打過 莊人祥：密切關注
近期，全球多地爆發「猴痘」疫情，已累計15國、出現超過180起確診及疑似病例，日前傳出美國將採購天花疫苗，來因應「猴痘」疫情。對此，指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥表示，目前尚無購買天花疫苗的計畫，而台灣過去曾於1945年，推動接種天花疫苗，估計約在45歲以上民眾都有打過，後續會持續關注。
莊人祥提到，因為1955年之後，台灣就沒有天花流行，所以1979年後就停止接種天花疫苗，所以只有年齡45歲以上民眾有接種過。據了解，由於美國近期爆出「猴痘」首例，也傳出有人傳人病例，因此美國政府將訂購天花疫苗，用來預防猴痘，台灣也會持續密切關注。
Angelababy挨轟對5歲兒冷漠 「出遊顧滑手機」影片曝光
Angelababy和黃曉明6年婚姻結束，事業面臨「資源降級」的質疑聲浪，近日她拍完戲正在放假，帶著5歲兒子「小海綿」去海洋公園玩，不過Angelababy手機不離身，對兒子態度冷漠，影片曝光後掀起網路熱烈議論。
陸媒拍到Angelababy全副武裝，頭戴鴨舌帽、口罩，穿著一身運動服，帶小海綿從飯店出來等車，Angelababy忙著滑手機，和兒子沒什麼互動，等到了海洋公園，Angelababy也是走在隊伍前面，反而是保母抱起小海綿跟著她，接著母子倆進入海生館，Angelababy注意力放在手機上，小海綿主動向媽媽搭話，Angelababy很快抬頭回應兒子，然後舉起手機錄影表演。
這段1分鐘影片放上網路，不少網友質疑Angelababy帶小孩出來玩，卻顧著當低頭族，大半時間都在處理手機訊息，把兒子丟給保母照顧，看起來態度冷漠，「帶娃裝樣子」、「這哄孩子可真省心」，不過也有粉絲認為Angelababy是好媽媽，留言聲援「一個母親帶孩子出來玩耍有什麼不對嗎」、「花錢雇保母不是來抱孩子的嘛，不然保母花錢供著嗎」。
安以軒微博刪光百億富尪身影！驚爆下一步恐讓影迷心痛
41歲的凍齡女星安以軒，2017年和身家百億的澳門德晉集團主席陳榮煉結婚，生下一雙兒女「娃寶」和「66」，每逢生日和結婚紀念日都舉辦盛大派對，老公親送鑽戒、名牌包寵妻，原本幸福美滿生活，因老公年初涉嫌非法經營線上賭場被逮，如今人生全變了調，下個月5日是兩人結婚５週年紀念日，粉絲卻驚見安以軒常用來曬恩愛的微博平台，已沒有另一半身影，只留下3則兒女影片，下一步動向令人好奇。
陳榮煉年初被澳門警方逮捕時，因涉嫌犯罪重大，又不願配合調查，港媒分析恐有1、20年牢獄之災，以往熱愛分享家庭生活的安以軒，所有社群平台都噤聲，更傳出過年期間太擔心老公以淚洗面。這段期間各種說法甚囂塵上，有一說他們正在辦離婚，讓安以軒安然脫身，也有人傳出安以軒有心復出，要拍戲賺錢救老公，但都未獲證實。
在群星放閃的520情人節裡，網友卻發現安以軒微博沒發文，還默默刪除了昔日與老公曬恩愛的照片，只留下兒女互動影片，據《自由時報》報導，有知情人士透露，安以軒婚後成了富太太，也算半退休狀態，「如今老公出事了，她也不排除直接引退的可能性」，讓粉絲感到非常惋惜。每年6月1日是男星安鈞璨逝世的紀念日，安以軒都會發文懷念好友，今年是否還會發聲令人好奇。
嗆台中衛生局收紅包！「打龜號」廖老大直播道歉了：拍謝
賽車界名人「打龜號」廖老大(廖志賢)，21日晚間，於臉書直播痛批台中市衛生局，表示營業的手搖飲料店，遭台中市衛生局「選擇性辦案」，更嗆說「是沒有給紅包嗎？」，引發網友爭議，事後，台中市政府發布新聞稿澄清，並說明受理檢舉的處理流程，衛生局長曾梓展更親上火線說明。隨後廖老大將直播影片下架，也於22日晚間公開直播，向曾梓展表示「拍謝」，並呼籲民眾勿再打電話給衛生局，以免癱瘓防疫工作。
據了解，「廖老大」於台中南屯區開設的「阿娘喂～廖老大茶坊」，因連續3週被台中市衛生局登門查2次，讓他氣得開直播飆罵，痛批「是沒有給紅包嗎？」，認為為什麼附近的飲料店都沒事，只有他遭到選擇性辦案？並要大家肉搜台中市衛生局長曾梓展、更嗆聲將檢舉附近所有飲料店。之後衛生局長曾梓展親上火線，澄清該起食安稽查係因民眾檢舉，強調公務人員稽查有一定的SOP，接受檢舉卻不查就是瀆職，衛生局絕對沒有收紅包，若涉不法請直接向檢調檢舉，市府絕對依法究辦。
22日晚間，「廖老大」再度直播表示，已透過中間人跟衛生局連絡上，也了解係因有人檢舉，衛生單位才會獲報來稽查，並非是私人恩怨引起，不過他也提到「執法過程中是否有爭議，還待再研議」，質疑執法過程恐有暇疵等。最後他也跟衛生局長曾梓展說聲「局長拍謝」，並提到請網友不要再打電話去給衛生局，表示事情到此為止，勿癱瘓防疫工作、佔用服務確診者的電話。