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端午肉粽出新招！不只有甜冰粽　創意麵包粽搶鏡：也太萌

▲炎熱的端午節，不少民眾偏好清涼冰粽，星巴克全新推出「蜂蜜柚香紅茶星冰粽」、85度C打造「楊枝甘露」Q彈冰粽，美姬饅頭竟設計出超萌「粽子寶寶鮮乳紅豆包」應景。（圖／台灣星巴克提供）
▲炎熱的端午節，不少民眾偏好清涼冰粽，星巴克全新推出「蜂蜜柚香紅茶星冰粽」、85度C打造「楊枝甘露」Q彈冰粽，美姬饅頭竟設計出超萌「粽子寶寶鮮乳紅豆包」應景。（圖／台灣星巴克提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-25 08:00:00

端午節肉粽不只包入山珍海味，今年有業者一次放入整隻重達半斤的龍蝦，還有澳洲和牛、蒲燒鰻入粽，讓人食指大動。遇上炎熱夏天，不少民眾愛上冰粽的香甜滋味，今年不只星巴克全新推出以蜜柚紅茶為靈感開發的「蜂蜜柚香紅茶星冰粽」、85度C打造「楊枝甘露」Q彈冰粽，美姬饅頭竟設計出「粽子寶寶鮮乳紅豆包」，太萌了。

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▲星巴克人氣星冰粽與星蕨餅，每年端午都很受歡迎。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克人氣星冰粽與星蕨餅，每年端午都很受歡迎。（圖／台灣星巴克提供）
星巴克除了有經典咖啡口味的「摩卡可可星冰粽」，今年端午全新推出「蜂蜜柚香紅茶星冰粽」，在混入柚子絲的晶透冰粽餅皮中心，包有紅茶餡與蜂蜜柚香豆沙餡，吃得到清爽柚香、微甜蜂蜜混合著茶香。搭配古早口味的「芋泥花生脆糖星蕨餅」及酸甜奶香「檸檬芝心星蕨餅」，組成「夏日風情禮盒」及「夏日沁涼禮盒」，在家品嚐或帶去野餐超方便。

▲左起：夏日沁涼禮盒990元(12入)、夏日風情禮盒(8入)690元。（圖／台灣星巴克提供）
▲左起：夏日沁涼禮盒990元(12入)、夏日風情禮盒(8入)690元。（圖／台灣星巴克提供）
端午節療癒甜點也來應景，美姬饅頭設計出「粽子寶寶鮮乳紅豆包」，穿著粽葉的粽子寶寶，內餡是紅豆口味，還象徵考試季節的「包中」寓意，相當討人喜歡。

▲Global Mall環球Online推出「粽子寶寶鮮乳紅豆包」優惠價580元（原價725元）。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
▲Global Mall環球Online推出「粽子寶寶鮮乳紅豆包」優惠價580元（原價725元）。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
85度C以甜心冰粽迎接端午盛夏，除了有紅豆鮮奶及芋頭鮮奶口味，竟然打造了「楊枝甘露」Q彈冰粽，濃郁香甜芒果風味的楊枝甘露，中心還包裹著入口即化的鮮奶油餡，冰冰涼涼、甜而不膩，讓人驚喜；順成蛋糕也有包裹著花生、芝麻及鳳梨百香綠等口味的冰粽禮盒；振頤軒的「包泥粽9入禮盒」，則放入黑糖芋頭、香濃花生及紅豆三種口味，清涼香Q。

▲甜心冰粽（原價42元）買任一飲料加購價39元；甜心冰粽禮盒(10入)特價360元。（圖／85度C提供）
▲甜心冰粽（原價42元）買任一飲料加購價39元；甜心冰粽禮盒(10入)特價360元。（圖／85度C提供）

▲順成蛋糕推出冰粽8入禮盒，三件以上享88折。（圖／遠雄廣場提供）
▲順成蛋糕推出冰粽8入禮盒，三件以上享88折。（圖／遠雄廣場提供）
▲Global Mall環球Online振頤軒「包泥粽9入禮盒」原價426元，預購價389元，桃園A8自取。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
▲Global Mall環球Online振頤軒「包泥粽9入禮盒」原價426元，預購價389元，桃園A8自取。（圖／Global Mall環球購物中心提供）

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