端午肉粽出新招！不只有甜冰粽 創意麵包粽搶鏡：也太萌
端午節肉粽不只包入山珍海味，今年有業者一次放入整隻重達半斤的龍蝦，還有澳洲和牛、蒲燒鰻入粽，讓人食指大動。遇上炎熱夏天，不少民眾愛上冰粽的香甜滋味，今年不只星巴克全新推出以蜜柚紅茶為靈感開發的「蜂蜜柚香紅茶星冰粽」、85度C打造「楊枝甘露」Q彈冰粽，美姬饅頭竟設計出「粽子寶寶鮮乳紅豆包」，太萌了。
星巴克除了有經典咖啡口味的「摩卡可可星冰粽」，今年端午全新推出「蜂蜜柚香紅茶星冰粽」，在混入柚子絲的晶透冰粽餅皮中心，包有紅茶餡與蜂蜜柚香豆沙餡，吃得到清爽柚香、微甜蜂蜜混合著茶香。搭配古早口味的「芋泥花生脆糖星蕨餅」及酸甜奶香「檸檬芝心星蕨餅」，組成「夏日風情禮盒」及「夏日沁涼禮盒」，在家品嚐或帶去野餐超方便。
端午節療癒甜點也來應景，美姬饅頭設計出「粽子寶寶鮮乳紅豆包」，穿著粽葉的粽子寶寶，內餡是紅豆口味，還象徵考試季節的「包中」寓意，相當討人喜歡。
85度C以甜心冰粽迎接端午盛夏，除了有紅豆鮮奶及芋頭鮮奶口味，竟然打造了「楊枝甘露」Q彈冰粽，濃郁香甜芒果風味的楊枝甘露，中心還包裹著入口即化的鮮奶油餡，冰冰涼涼、甜而不膩，讓人驚喜；順成蛋糕也有包裹著花生、芝麻及鳳梨百香綠等口味的冰粽禮盒；振頤軒的「包泥粽9入禮盒」，則放入黑糖芋頭、香濃花生及紅豆三種口味，清涼香Q。