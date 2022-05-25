蒸蛋出鍋慘變珊瑚礁！行家搖頭點「2致命錯誤」：不能犯
蒸蛋是大人小孩都愛的家常菜，不過要蒸得美味好吃，外觀又平滑軟嫩，相當考驗功力，對此就有一名網友透露，他做出來的蒸蛋外表像珊瑚礁一樣凹凸不平，一點都不漂亮，令他感到十分受挫，照片曝光後，立即釣出內行人點出問題，搖頭直呼：「溫度太高囉，和時間太長，可以開一點點蓋子，或是不要蒸那麼久，用悶的方式。」
該名網友23日在Dcard中貼文，他以「為什麼蒸蛋會像…珊瑚礁…」為題，表示用電鍋蒸了豆腐加蛋，沒想到一開蓋，竟發現蒸蛋上頭佈滿一個一個孔洞，且呈現塊狀突起，讓他無奈嘆：「覺得很像岸邊的珊瑚礁。」
貼文一出，網友紛紛留言，「這豆腐死的冤枉⋯」、「超好笑，為什麼這麼多人煮黑暗料理」、「我超喜歡吃這種蒸蛋的～可能小時候阿嬤蒸的就都長這樣，反而有種懷念的感覺哈哈哈哈」、「珊瑚礁這個形容詞真的好貼切」、「超喜歡吃這種乾乾的蒸蛋，自己做都會用這樣」。
另外，也有網友點出問題在於「蒸太老」及「溫度太高」，「這個蒸的太老了，水分少了些，太乾的情況下你的豆腐還切太大塊就會這樣，建議打蛋時加入調味料跟水，之後再過濾掉蛋筋，然後豆腐切小塊，之後讓蛋淹沒豆腐，蒸的過程中上蓋要留縫」、「這是蒸太老以及裡面有氣泡，放入電鍋之前最好先把泡沫撈掉，通常我不會用電鍋直接蒸，因為無法控制火候」、「溫度太高囉，和時間太長，可以開一點點蓋子，或是不要蒸那麼久，用悶的方式」、「看起來有點像蒸太久欸，放一杯水蒸到跳起來就可以拿出來了，放太久會一直加熱就太老了」。（編輯：賴禹妡）