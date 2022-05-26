大埔鐵板燒也有分等級？他走進愣爆 「隱藏神店」找到了
鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛，而談及台灣鐵板燒，除了高檔集團的鐵板燒以外，就屬知名平價連鎖餐飲「大埔鐵板燒」最受歡迎。不過近日，就有網友分享自己吃到一間大埔鐵板燒，發現明明是連鎖分店但卻有所有不同，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「各位晚上好，我才剛剛下班，跑來台中南屯區吃大埔鐵板燒，但這間我一直都很喜歡吃，好吃份量又超多，是不是大埔鐵板燒界最頂的？」只見貼出的照片，原PO點的餐點是牛肉套餐含白飯一共160元，而仔細看廚師放在鐵盤上的蔬菜以及主菜，發現整盤塞爆，讓原PO也相當吃驚。
貼文一出，網友紛紛回應「一看就知道是哪一間，南屯路二段那間，菜都給超多」、「南屯路二段那間吧，之前去吃過老闆還會問有沒有吃飽在幫你加菜」、「大埔真的是有分等級的！有些店的師傅菜都給很多，也可以免費加菜」、「南屯路那間真的超夯」、「南屯路那間做出口碑吧，菜很敢給，跟別間是真的有差」、「吃大埔真的是要看運氣，每間店真的都不同，有些可以續菜有些不行」。
而《NOWnews》記者循線找到網友號稱這間位於台中「南屯路二段」的大埔鐵板燒，發現其Google評價分數高達4.4顆星，再點選近幾個月評論觀看，不少吃過的老饕表示「大推薦！菜量超級多，還能免費續菜」、「世界上最好吃的大埔，師傅親切有禮」、「餐點的方面，青菜份量很充足，因為小朋友要吃，主餐也麻煩師傅少鹽，整體來說，是一間有人情味的鐵板燒」、「這間給的菜量非常足夠，主食也都很美味」、「菜量超級狂，比別間都還要多，實在是佛心店，大推薦」顯然大埔鐵板燒在每一間分店都有各自不同的規則，也有些可以免費續菜，有些則是不行，老饕們可要依照自己需求做選擇。（編輯：張嘉哲）