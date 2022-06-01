吃粽子必看小秘訣！營養師推「搭配這水果」：吃得更健康

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因糯米在烹煮過後結構會被破壞、黏性增加，在胃腸道的移動速度變慢，建議一顆粽子搭配一盤蔬菜（約100公克），或是涼拌小黃瓜、絲瓜湯、蕃茄鮮菇湯，能增加飽足感、促進胃腸道蠕動，避免不適。
（二）搭配香蕉：
攝取含有酵素的水果，能幫助消化，但因為粽子的組成是以澱粉為主，所以水果首推香蕉，因為香蕉中含有澱粉酶、麥芽糖酵素、蔗糖酵素等，能幫助澱粉被消化得更好，而奇異果、鳳梨、木瓜，則富含蛋白酶，吃很多蛋白質的食物就能派上用場喔
（三）選擇五穀粽：
選擇五穀米、紫米、燕麥取代一般糯米，則能大幅增加膳食纖維的比例；若能自製健康粽子可參考以下食材建議。
蛋白質：里肌肉、豆干丁來取代三層肉，增加好蛋白、減少飽和脂肪
膳食纖維：加入香菇、杏鮑菇等耐蒸的菇類。
（四）一天一顆粽：
一顆鹹粽熱量約450至600大卡、鹼粽（包餡）約140（240）大卡，建議鹹粽當正餐吃、鹼粽當點心吃，一天最多一顆、取代正餐才不會過量攝取。
文末夏子雯也提醒，製作過程中已有調味的粽子，嚐起來味道剛剛好，其實不需要再額外添加醬料，避免鈉攝取過量喔！（編輯：鍾怡婷）
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