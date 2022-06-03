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雞排「3塊100元」吃到哭！超佛店家被挖出　在地人認證了

▲日前一名網友卻透過影片分享某家炸物攤，主打「雞排3份100元」，讓他心動的馬上購入，影片曝光後掀起議論。（圖／翻攝自Tik Tok＠qoo_kevin）
▲日前一名網友卻透過影片分享某家炸物攤，主打「雞排3份100元」，讓他心動的馬上購入，影片曝光後掀起議論。（圖／翻攝自Tik Tok＠qoo_kevin）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 14:24:06

近期物價飛漲，不少販賣民生用品、食物的商家，都紛紛針對商品賣給消費者的價格做出調整，其中國民美食「雞排」的價格就飽受民眾關注，而日前一名網友卻透過影片分享某家炸物攤，主打「雞排3份100元」，讓他心動的馬上購入，影片曝光後掀起議論，在地人看完也點頭「是真的」。

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該名網友3月在影音平台Tik Tok分享影片，片中他先拍攝某炸物攤前，寫著「雞排3份100」的一塊牌子，手中再拿著100元新台幣準備消費，接著鏡頭一轉，店家老闆依序將3塊炸熟的雞塊夾起瀝油，隨後撒上辣粉等調味料，專袋後交給原PO。

▲（圖／翻攝自Tik Tok＠qoo_kevin）
▲原PO分享的雞排並非切過的，而是整整3塊炸完調味後賣出，100元的佛心價掀起熱議。（圖／翻攝自Tik Tok＠qoo_kevin）
原PO表示「現在還可以買到三塊一百元的雞排...」掀起討論，影片則在5月竄紅，網友紛紛留言「不可能！一定是我眼花」、「這價位難找，你真幸福」、「在哪裡呀？看到心動想衝了」、「這是我國中時候的價錢耶，我現在34了」、「老闆不要啊～生活還是要過啦」、「好懷念這種的傳統雞排，以前真的三塊100，然後20元的薯條又超級多的」。

網友不斷敲碗地點，原PO也公布，這是地址位於「台中市豐原區三豐路一段69號」的炸物小攤，雖然沒有明確招牌顯示店名，但大大的「雞排3份100」牌子就足以抓人眼球，一些在地人也留言認證「我是豐原人，這是真的喔」、「這個在豐原火車站附近，一間全家對面」、「這個是真的！不過跟正常雞排比，稍微小點點」。

▲（圖／翻攝自google map）
▲ 原PO將這間位於台中擁元的小炸物攤公開，一些在地人也紛紛留言認證。（圖／翻攝自google map）
事實上，台灣各地雞排漲價消息備受關注，知名連鎖店家「派克雞排」老闆日前也曾向《NOWnews今日新聞》透露，各式原物料、房租的漲幅驚人，尤其雞肉漲幅更高達60～70%，所以不得不做價格異動；而民眾方面，《NOWnews今日新聞》也曾報導「雞排漲到多少不敢買？」文中多數人一致認為，「一片雞排60還可接受，但若超過65元，基本上就會大大降低購買的慾望」。（編輯：張志浩）

@qoo_kevin現在還可以買到三塊一百元的雞排 #雞排 #100 #100k

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