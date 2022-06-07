煮麵「多倒這罐」變神級防疫料理！內行認了：全世界瘋傳
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜以及正餐的首選，不過，許多人尋求便利的同時，也希望攝取營養均衡，會到超市、大賣場購買單純的袋裝麵條，自行加入配料煮成家常麵。近日，就有網友討論家常麵其作法，透露這種家常麵條只要倒入「鯖魚罐頭」，整個質感大升級，非常好吃，更被譽為是「最佳防疫料理」，引起網友熱烈討論。
原PO在PTT貼文指出「大家應該都吃過茄汁鯖魚麵吧？就是把茄汁鯖魚罐頭，經過加工煮成的拌麵或者湯麵，這麼不起眼的罐頭，單吃其實也很普通，但是經過烹調出來的麵，竟然可以如此美味，真的是太神奇了，還有人取名叫做『颱風麵』，因為颱風都會囤積罐頭在家，拿來煮麵超方面，請問茄汁鯖魚麵是台灣特有的民間麵食嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「這一罐真的很棒」、「我防疫期間都不知道吃幾碗去了，超級好吃」、「冷冷吃普通，熱過後很神」、「小時候爸媽會煮，加高麗菜跟香菇再打顆蛋，超完美」、「颱風天吃比較有味道」、「喜歡番茄的人很難抗拒的奇妙美味」、「好吃，露營的時候很方便」、「山上冷冷的天氣，吃一碗配幾塊魚肉，真的太神了」、「我以為這種麵只有我家會吃，原來是台灣家常菜啊」、「颱風麵啊！ 加個大白菜跟蛋一起煮，超好吃」。
事實上，這種麵的做法非常簡單，只要加麵煮開之後，倒入茄汁鯖魚罐頭，另外加入自己想吃的配料就能起鍋享用，是不少台灣人在颱風時必吃的家常料理，因此也有「颱風麵」的稱號；近幾年又因為受到疫情影響，也被網友譽為是「最佳防疫料理」。
而仔細打開YouTube頻道搜尋「茄汁鯖魚麵」，也可以看到有不少國外的YouTuber都有利用台灣這種獨有的「茄汁鯖魚罐頭」煮麵，甚至延伸出茄汁鯖魚義大利麵的做法都有，顯見這個罐頭的烹飪用處非常多，連國外的廚師以及老饕也好奇嘗鮮看看，不愧是不少人從小吃到到大的「茄汁鯖魚神級料理」，魅力可以說是無法擋。（編輯：張嘉哲）