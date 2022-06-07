平價牛排加黑胡椒醬算外行！老饕狂倒「這罐」：拌麵無敵
牛排料理方式多樣且香氣迷人，無論是平價牛排店或夜市店家，都能客製化做出不同熟度的口感，因此受到許多老饕喜愛；對此，就有網友表示吃牛排不外乎就是蘑菇醬、黑胡椒醬，但桌上總會有一瓶「A1紅人牛排醬」，讓他感到很困惑，貼文一出，老饕反讚「配鐵板麵無敵」、「必加」。
該名網友在PTT以「A1紅人牛排醬會有人用嗎？」為題發文，表示吃牛排不外乎就是加蘑菇醬或是黑胡椒醬，但是桌上總是有那麼一罐A1紅人牛排醬，「但是從來沒看過有人拿他去加」，因此他也好奇在文末發問「所以這一罐是裝飾用嗎？真的有人會去用它嗎」？
貼文一出，許多老饕大讚「A1紅人牛排醬」，「台式牛排神器，跟梅林辣醬油一樣」、「鐵板牛排必加」、「夜市牛排神器」、「我會再加番茄醬，好吃」、「很讚，必加」、「必加...倒半罐」、「蘑菇跟黑胡椒不加，只加這罐或梅林醬」、「我還買一罐放家裡，煎牛排配滿好吃的」、「好吃，有解膩效果」、「紅肉提(酸)味用的，不然整塊口感容易(太油)膩」。
其中，還有不少網友分享其他吃法，「這很讚好嗎，配鐵板麵無敵」、「拌麵用啊，很爽」、「這個拿來醃肉很好吃喔」、「喜歡，配麵好吃」、「醃肉燉肉可以加一點」、「加麵好好吃」；但也有網友認為，「酸酸的，我覺得不好吃，鹽巴比較好」、「超酸」、「用之前以為是辣醬，結果是酸醬」、「沾一次就放一旁了」、「我都不加醬，只灑玫瑰鹽」。（編輯：郭佩蓉）