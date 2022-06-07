夏慕尼新店「隱藏優惠」！店員悄點頭：免費送1200元龍蝦

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全新夏慕尼大直敬業店開幕期間推出限定和牛夢幻套餐，完美分佈油花的肥嫩和牛，經鐵板高溫煎至外酥內嫩，搭配海鮮前主餐：生食級北海道干貝、野生花蝦與嫩煎石斑，海陸大餐超誘人開吃。歡慶開幕即日起至6/30，憑官網畫面並消費兩客套餐，價值1200元波士頓龍蝦乙隻免費送。
值得一提的是，原本就是熱門約會餐廳的夏慕尼，大直敬業店占地150坪、店內鐵板客席約88位，斥資超過2,000萬，挑高天花設計、嵌入大型燈飾，並以大片落地窗坐擁摩天輪、劍南山美景，浪漫氣氛破表，已有鐵粉在粉專上讚聲「氣派與質感兼具」，開幕必須朝聖。
6/8起全台夏慕尼則推出夏日品味外帶新菜16道，推薦價格188元～198元的「明星輕食組合」，以健康高蛋白質、原型食物為主，有松露起司雞排溫沙拉／華爾道夫鮮蝦沙拉／嫩煎牛排沙拉三選一，再搭配一份帕瑪森起司麵包、法式玉米濃湯，健身運動後怒吃也可以。而價格230元～280元的「主廚推薦餐盒」，包含一份主餐有松露雞排／醬燒松阪豬／香煎牛排三選一，再附上櫻花蝦炒飯、法式玉米濃湯；宅在家約會也有「浪漫雙人套餐」可點選，松露香煎菲力、醬燒松阪豬、櫻花蝦炒飯、和牛野菇炒飯、帕瑪森起司麵包、松露蕈菇沙拉、華爾道夫鮮蝦沙拉、法式玉米濃湯、經典洋蔥湯，滿滿九道菜輕省價990元。
大家可別忘了，王品集團犒賞民眾打滿3劑疫苗，旗下鍋物品牌：聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣，6/30前內用同桌每人皆出示接種3劑疫苗證明，享整桌88折優惠（活動詳細規範，請依各品牌店內公告為主）；身分證對中2碼「2、0」（可跳號不連續）或 2002年出生的民眾，即日起至7/10不分平假日，到全台35間陶板屋餐廳用餐，還可享主餐免費升級黑松露野菇沙朗或鮮烤海味名物（二擇一）。
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