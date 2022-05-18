打滿「3劑疫苗」夏慕尼招待整隻龍蝦　王品火鍋內用88折

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夏慕尼新香榭鐵板燒，即日起至5/31，凡至餐廳用餐出示接種3劑疫苗證明，消費兩客套餐即招待價值1,200元的波士頓龍蝦乙隻（需出示兩人證明、方能兌換）。
鍋物品牌，聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣，6/30前內用同桌每人皆出示接種3劑疫苗證明，享整桌88折優惠（活動詳細規範，請依各品牌店內公告為主）。
TASTy西堤牛排，5/21至6/30，內用消費經典套餐憑1位接種3劑疫苗證明，即享乙客套餐88折優惠，（兩位證明即享兩客優惠⋯⋯依此類推）。
日料餐廳，藝奇、陶板屋，即日起至6/30，內用消費兩客套餐出示接種3劑疫苗證明，結帳可享整桌88折優惠（服務費另計）。
為宣導鼓勵安心旅遊，國泰旗下的全台和逸、慕軒飯店，即日起至6/30推出「Stay Safe防疫安心優惠」，旅客凡出示打滿3劑疫苗證明（小黃卡／數位疫苗證明），住宿享房型免費升等，至各餐廳用餐也可享最低8折優惠。
「Stay Safe防疫安心優惠」於慕軒飯店的GUSTOSO義大利餐廳或URBAN331威士忌酒吧，即日起至5/31均可享全面8折優惠。和逸飯店台北民生館與忠孝館下午茶時段用餐8折；桃園館全日自助餐廳Cozzi Market逸‧市集每週三「三人同行一人免費」，逸薈軒外帶自取商品全面9折，Blu Bar則祭出每人現抵150元優惠；台南西門館Cozzi KITCHÉN點選下午茶套餐8折；高雄中山館30樓高空餐廳Cozzi THE Roof全時段用餐85折。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。