COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

打滿「3劑疫苗」夏慕尼招待整隻龍蝦　王品火鍋內用88折

▲小黃卡拿出來！王品集團犒賞民眾打滿3劑疫苗，秀出證明到夏慕尼消費兩客套餐，即招待價值1,200元的整隻龍蝦，旗下火鍋聚、青花驕、和牛涮共8品牌6/30前內用享88折。（圖／讀者吳先生提供）
▲小黃卡拿出來！王品集團犒賞民眾打滿3劑疫苗，秀出證明到夏慕尼消費兩客套餐，即招待價值1,200元的整隻龍蝦，旗下火鍋聚、青花驕、和牛涮共8品牌6/30前內用享88折。（圖／讀者吳先生提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-18 13:45:49

小黃卡拿出來！王品集團犒賞民眾打滿3劑疫苗，秀出證明到夏慕尼消費兩客套餐，即招待價值1,200元的整隻龍蝦，旗下西堤、陶板屋、聚、青花驕、和牛涮等8品牌6/30前內用享88折。大家又有口福了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
全台疫苗追加劑接種率達65%，目前全台完成3劑疫苗施打約1千五百萬人左右，王品集團響應政府鼓勵打滿疫苗政策，推出犒賞民眾的全新用餐優惠。旗下品牌包括夏慕尼、西堤、藝奇、陶板屋、聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣，只要秀出打滿3劑疫苗證明，全台132家餐廳都可以吃得到優惠。

▲出示打滿3劑疫苗證明，吃藝奇日料88折。（圖／王品提供）
▲出示打滿3劑疫苗證明，吃藝奇日料88折。（圖／王品提供）
夏慕尼新香榭鐵板燒，即日起至5/31，凡至餐廳用餐出示接種3劑疫苗證明，消費兩客套餐即招待價值1,200元的波士頓龍蝦乙隻（需出示兩人證明、方能兌換）。

鍋物品牌，聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣，6/30前內用同桌每人皆出示接種3劑疫苗證明，享整桌88折優惠（活動詳細規範，請依各品牌店內公告為主）。

TASTy西堤牛排，5/21至6/30，內用消費經典套餐憑1位接種3劑疫苗證明，即享乙客套餐88折優惠，（兩位證明即享兩客優惠⋯⋯依此類推）。

日料餐廳，藝奇、陶板屋，即日起至6/30，內用消費兩客套餐出示接種3劑疫苗證明，結帳可享整桌88折優惠（服務費另計）。

▲和逸飯店高雄中山館30樓高空餐廳Cozzi THE Roof，日前推出「屋頂上的南洋味」東南亞風味美食季活動，6月底出示打滿三劑小黃卡享全時段用餐85折。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
▲和逸飯店高雄中山館30樓高空餐廳Cozzi THE Roof，日前推出「屋頂上的南洋味」東南亞風味美食季活動，6月底出示打滿三劑小黃卡享全時段用餐85折。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
為宣導鼓勵安心旅遊，國泰旗下的全台和逸、慕軒飯店，即日起至6/30推出「Stay Safe防疫安心優惠」，旅客凡出示打滿3劑疫苗證明（小黃卡／數位疫苗證明），住宿享房型免費升等，至各餐廳用餐也可享最低8折優惠。

「Stay Safe防疫安心優惠」於慕軒飯店的GUSTOSO義大利餐廳或URBAN331威士忌酒吧，即日起至5/31均可享全面8折優惠。和逸飯店台北民生館與忠孝館下午茶時段用餐8折；桃園館全日自助餐廳Cozzi Market逸‧市集每週三「三人同行一人免費」，逸薈軒外帶自取商品全面9折，Blu Bar則祭出每人現抵150元優惠；台南西門館Cozzi KITCHÉN點選下午茶套餐8折；高雄中山館30樓高空餐廳Cozzi THE Roof全時段用餐85折。

▲COZZI Blu和逸飯店桃園館以海濱碼頭市集風格「Cozzi Market逸‧市集」自助百匯，匯集多國風格料理，即日起至6月底提供每週三「三人同行一人免費」優惠。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
▲COZZI Blu和逸飯店桃園館以海濱碼頭市集風格「Cozzi Market逸‧市集」自助百匯，匯集多國風格料理，即日起至6月底提供每週三「三人同行一人免費」優惠。（圖／國泰飯店觀光事業提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

狂喝防疫茶、清冠一號能防染疫？中醫師：錯了！該這樣用

鍾欣怡聯名胡同燒肉！防疫在家吃A5和牛煎餃　攻電商市場

網友公認5大露營體驗！喝酒聊天排最後　「冠軍」超Chill

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

繼續作答
即時
推薦閱讀