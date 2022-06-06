身分證拿出來！中2碼或這年生 陶板屋主餐免費升級沙朗
6月美食優惠不間斷，王品集團旗下「陶板屋」邁入20年，推出歡慶20歲生日優惠，身分證對中2碼「2、0」（可跳號不連續）或 2002年出生的民眾，即日起至7/10不分平假日，到全台35間陶板屋餐廳用餐，即享主餐免費升級黑松露野菇沙朗或鮮烤海味名物（二擇一）。
2002年創立的陶板屋，是王品集團第三個成立的品牌，以日式手法烹調當令食材，創作出適合全家享用的和風洋食料理，受歡迎至今。為歡慶陶板屋二十周年生日，回饋身分證對中2碼「2」&「0」 （可跳號不連續）或2002年出生的民眾，只要出示本人證件，即日起至7/10不分平假日，到全台35間陶板屋餐廳用餐，即享主餐免費升級，黑松露野菇沙朗或鮮烤海味名物（二擇一）。
方便防疫的外帶餐盒提供四款新品，元氣獨享盒系列照燒燻雞蕈菇炊飯最低只要159元起；粉絲敲碗回歸的「極上天婦羅佐烏龍冷麵」，搭配炸蝦及季節食蔬等天婦羅炸物與滿滿配料，再附上昆布醬汁及胡麻醬兩種沾醬只要179元；另外還有炭香和風牛丼及蒲燒鯛蕈菇炊飯可選，六月底前外帶自取享88折優惠。
整個6月，還可以開吃漢堡王7組買一送一；拿坡里炸雞專賣店限定「買5送5」；馬辣疫苗打3劑、身分證中2碼，「玉荷包、鮑魚」吃到飽；肉多多火鍋「加3元多3份肉盤」。
※【NOWnews 今日新聞
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