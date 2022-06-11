洪榮宏50年前犧牲玩樂苦練唱歌 跨時空「父子合唱」惹淚
談起台灣演藝圈的音樂世家，一定會想到的就是「寶島歌王」洪一峰老師的家庭，由蕭煌奇、浩子與曹雅雯主持的節目《上奅台灣歌2.0經典傳奇》，本周節目主題「上奅音樂世家」，邀請到「金曲歌王」洪榮宏、「金曲製作人」洪敬堯和愛玲師母一起談洪家音樂世家的故事。洪榮宏對音樂品質的堅持，從錄影彩排中就可以看得出來，一首《空思戀》彩排就唱了7、8遍，讓主持人浩子好奇地問：「我真的聽不出來，第一次、第二次和第三次，那中間有什麼分別？」洪榮宏強調自己很重視人聲與樂器聲音的平衡，更表示自己如果接了晚會表演，更會早在十天、一周前開始每天練唱。
洪榮宏7、8歲時就和父親洪一峰在高雄今日歌廳開始演出，日後還推出了《孤兒淚》、《我為你唱一首歌》等父子合作專輯。憶起父親洪一峰，洪榮宏透露小時候的演唱都是照著洪一峰的教導來做：「每天都要發聲練習，一字一句都要按照父親要求的方式去唱。」坦言這為自己打下很好的基礎，但也笑說：「後來我們長大都比較特立獨行，都不可能這樣做了！」
節目中運用現代音樂科技，抽取了當年洪一峰與10歲時的洪榮宏，演唱《我為你唱一首歌》的聲音，讓洪榮宏完成一場「跨時空3人對唱」，這差了50年的合唱，讓3位主持人都相當感動，被問及如果有辦法和50年前的自己，說一句話會說什麼？洪榮宏笑回「辛苦了」，因為當時每一天都要練習唱歌：「頂多在星期六、日有半小時或一小時可以出去玩，雖然很辛苦但才會有今日的成就。」