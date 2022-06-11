平價牛排店「正確吃法」被抖出！老饕愣爆：完全吃錯20年
「台式牛排」是許多人從小吃到大的美食，尤其夜市、平價牛排館價格更為便宜，不管任何時候，牛排店總是高朋滿座，而台式牛排最大的特色就在於會附上麵以及蛋，那麼在牛排上桌吃後，你的第一步驟會是怎麼做呢？就有網友分享自己去吃牛排時，見到餐桌的正確吃法介紹，貼文引起廣大迴響。
一名網友在PTT貼文分享自己去吃牛排時，看到桌上的吃法介紹，讓他覺得相當有趣，只見貼出的照片中，桌上一張紙寫著「牛排正確吃法，先從牛排吃起！當熱騰騰的牛排送到面前時，鐵盤上吱吱作響的聲音讓人食指大動，此時應該先將牛排翻面，因鐵盤的….」後面的字眼則被叉子給擋住。
而《NOWnews》記者循線找到該間牛排店，補充後面字眼寫著「因鐵板的熱度會使牛排內所含之血水往上滲透（即使全熟牛排仍含有水分，否則會變成了牛肉乾），千萬別等配菜吃完，鐵盤整個冷卻之後才食用牛排，這樣才能吃到真正美味、鮮嫩多汁汁牛排」。
貼文一出，網友紛紛回應「正確吃法無誤，因為當你吃完麵跟蔬菜時，鐵板已經幫你把牛排又往上提升另一個熟度」、「我都先吃麵欸QQ吃錯20年了」、「先吃肉的話就不想吃麵了啦！」、「我都先吃無關緊要的蔬菜」、「不是應該先翻蛋嗎哈哈哈哈哈」、「我都先喝湯哈哈哈哈，放牛排在那吱吱作響」、「哈哈我都先喝湯，喝完再吃麵，牛排都放最後吃」。
而記者也實際詢問平價牛排店長張師傅，他透露，該說法是為了讓客人吃到自己相對應的「真實熟度」，例如點了五分熟的牛排，在餐點上桌之後如果沒有馬上食用，先放置鐵盤上面，就會變成7分熟甚至更熟，等到麵蛋都吃完之時，牛排早就已經不是自己當初點的熟度。不過，張師傅也說「但很多人吃不出來啦，大家開心怎麼吃就怎麼吃，只要覺得美味即可」。（編輯：張嘉哲）