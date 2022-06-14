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高麗菜不要對半切！主廚親揭「正確刀法」：口感差太多

▲高麗菜切法應該是縱切三分之一的部分。（示意圖／翻攝photoAC）
▲高麗菜切法應該是縱切三分之一的部分。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 17:56:43

高麗菜不僅營養美味，烹飪起來的方式也相當簡單明瞭，不少主婦都是直接對半切，接著在切成適合的大小直接下鍋炒，但有主廚則分享正確切法，不僅可以讓熟度更加均勻，也會讓口感一秒升即唷！

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▲高麗菜應該在三分之一處下刀，並且分成兩半。（圖／擷取自《＠chunhunghsu》TikTok）
▲高麗菜應該在三分之一處下刀，並且分成兩半。（圖／擷取自《＠chunhunghsu》TikTok）
根據主廚於TikTok《聽障主廚陽光超人料理教學》分享，切高麗菜時先別急著對半切，正確下刀的方式，應該是先把高麗菜立起來，並且縱切三分之一的部分。變成兩半後，可先處理根莖的那一半，避開中間的菜心，用三角形的切法切三刀，接著中間的菜心留下熬湯；其餘三塊葉菜加梗的部分，不可順著硬梗下刀，而是要斜著硬梗約切四刀，這三分之一的部分即完成了。

▲挖出菜心後，以田字切法來下刀。（圖／擷取自《＠chunhunghsu》TikTok）
▲挖出菜心後，以田字切法來下刀。（圖／擷取自《＠chunhunghsu》TikTok）
接著另外三分之二葉菜的部分，先將刀子微微立起，繞一圈後即可將中間的菜心挖出，一樣將菜心留著煮湯，接著把高麗菜翻面，並把第一塊葉片撕開扔掉，接著直切三刀橫切三刀，以田字型的方式來下刀，就完成了將高麗菜切開的程序。

主廚也解釋，這樣切開後，不論是帶梗或是純葉片的部分，都會是差不多的大小，等到下鍋翻炒時，不僅熟度比較平均，吃起來的口感也會有所不同。此外他也提到，若一餐不會烹飪完一整顆，可將切好的高麗菜，用真空包裝分成幾份冷藏保存，可減少高麗菜氧化的可能。

此外他也提醒，手剝雖有另一番風味且不易氧化，但缺點是翻炒時要特別注意鍋具跟火侯，若是鍋具導熱性不夠的話，熟度跟口感就會常常不穩定。不少主婦們學完後紛紛表示，「原來我都切錯」、「好厲害喔！簡單明瞭」、「要學起來了」、「我也是這樣切欸」、「切得真好看」。（編輯：鍾怡婷）


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