肯德基還吃原價？新「密碼優惠」趕快背：6塊脆雞省149元
六月準備迎接暑假，免不了大吃大喝大玩的夏天，還能怎麼省荷包？肯德基寵粉不手軟，大方給出超多速食密碼優惠！繼日前挖出的「22854」爽吃買1送3烤雞腿堡餐，現在又大方給出新的神秘5碼「40347」，爽嗑6塊咔啦脆雞，現省149元。還可以搭配達美樂外帶大小披薩半價優惠，一起吃爆整個暑假。
肯德基最新推出的密碼優惠，只要輸入「40347」，可享咔啦脆雞x6＋雙色轉轉QQ球x1＋百事可樂(小)x3，特價只要359元（原價508元），吃一次可以現省149元。
網路訂餐時於優惠專區輸入、或點餐時告知服務人員密碼，都能享有優惠。但注意此優惠限定非早餐時段使用（10:30am後），適用於內用及外帶，外送不能使用喔。
喜愛速食的民眾還有漢堡王7組「買一送一」可以吃到6月底；6/30前官網限定滿額贈，使用漢堡王官網外帶或門市手機掃碼點餐，消費滿199元，輸入優惠碼「BKSALE」送4塊雞塊；消費滿399元，免輸碼就直接送洋蔥圈(中)。6/1～7/5於「麥當勞歡樂送」網路訂餐輸入優惠碼「WINGS」，訂單需消費滿33元起，即享勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅或蘋果派（三擇一）產品買一送一。必勝客「22875」外帶兩個6吋限定口味比薩只要138元。