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誤以為很健康！醫列「6NG早餐」負擔大　影響精神一整天

▲早餐吃錯恐影響整天精神，導致讀書或工作的效率降低。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
▲早餐吃錯恐影響整天精神，導致讀書或工作的效率降低。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 17:48:23

你的早餐有挑對嗎？根據高銘鴻醫師分享，如果吃錯早餐，可能讓你一早身體負擔超大，甚至更加昏昏欲睡、腦筋不清楚，讀書或工作的效率也降低。因此醫師列出常見的「6NG早餐」，建議民眾減少食用！

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▲高銘鴻醫師建議，應減少攝取以下6種糟糕的早餐選擇。（圖／取自《高銘鴻醫師》FB）
▲高銘鴻醫師建議，應減少攝取以下6種糟糕的早餐選擇。（圖／取自《高銘鴻醫師》FB）
根據高銘鴻醫師於臉書提醒，以下6種常見的早餐，其實是隱藏的大地雷，建議減少食用量：

（一）含糖穀物：很多人都誤會穀片很健康，其實恰恰相反，市售的穀片超不健康！，根本就是披著羊皮的狼，市售穀片加入大量糖分、色素，其實高度加工，僅含有非常少的天然營養成分，且很多營養素也是後天人工添加，非常不推薦。

地雷指數：★★★★★

（二）火腿、培根：火腿、培根屬於醃肉，醃肉就是鈉含量高，醃製物也是經過證實的致癌物，偶爾吃吃沒事，平時盡量減少攝取，吃完也要多喝水把多餘的鈉排出。

地雷指數：★★★★

（三）番茄醬：番茄醬同樣也是超高鈉，添加很多人工添加物增添口感，早餐如果點炸物加番茄醬，很容易鈉超標，炸物也帶來很多額外熱量。早餐盡量少選炸物搭配番茄醬的組合，不過高銘鴻醫師提到，大概不會有人光吞番茄醬，因此少量的番茄醬是可以接受的，或者建議可以用鹽或胡椒替代。
地雷指數：★★★★

（四）油條：中式早餐超受歡迎的油條就是高熱量油炸物，沒什麼好說的吃得很爽，但真的很不健康，大家盡量節制！

地雷指數：★★★★★

（五）果汁：如果是現榨果汁還行，市售果汁通常加入額外糖分，購買前要檢查清楚果汁含量和糖分，榨的過程也會破壞水果的營養素，比起喝果汁不如直接吃水果。

地雷指數：★★★

（六）鬆餅：鬆餅常是大家周末時想要好好享受早餐的選擇，因為鬆餅本身有比較多精緻澱粉，所以容易造成血糖劇烈波動，如果再加上楓糖、果醬、奶油，那真的是熱量炸彈！

地雷指數：★★★★★（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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