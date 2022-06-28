誤以為很健康！醫列「6NG早餐」負擔大　影響精神一整天

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（一）含糖穀物：很多人都誤會穀片很健康，其實恰恰相反，市售的穀片超不健康！，根本就是披著羊皮的狼，市售穀片加入大量糖分、色素，其實高度加工，僅含有非常少的天然營養成分，且很多營養素也是後天人工添加，非常不推薦。
地雷指數：★★★★★
（二）火腿、培根：火腿、培根屬於醃肉，醃肉就是鈉含量高，醃製物也是經過證實的致癌物，偶爾吃吃沒事，平時盡量減少攝取，吃完也要多喝水把多餘的鈉排出。
地雷指數：★★★★
（三）番茄醬：番茄醬同樣也是超高鈉，添加很多人工添加物增添口感，早餐如果點炸物加番茄醬，很容易鈉超標，炸物也帶來很多額外熱量。早餐盡量少選炸物搭配番茄醬的組合，不過高銘鴻醫師提到，大概不會有人光吞番茄醬，因此少量的番茄醬是可以接受的，或者建議可以用鹽或胡椒替代。
地雷指數：★★★★
（四）油條：中式早餐超受歡迎的油條就是高熱量油炸物，沒什麼好說的吃得很爽，但真的很不健康，大家盡量節制！
地雷指數：★★★★★
（五）果汁：如果是現榨果汁還行，市售果汁通常加入額外糖分，購買前要檢查清楚果汁含量和糖分，榨的過程也會破壞水果的營養素，比起喝果汁不如直接吃水果。
地雷指數：★★★
（六）鬆餅：鬆餅常是大家周末時想要好好享受早餐的選擇，因為鬆餅本身有比較多精緻澱粉，所以容易造成血糖劇烈波動，如果再加上楓糖、果醬、奶油，那真的是熱量炸彈！
地雷指數：★★★★★（編輯：鍾怡婷）
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