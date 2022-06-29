夏日飲料暗藏熱量危機！可樂只奪第3　冠軍無懸念是它

我是廣告 請繼續往下閱讀
緊接著，第四名「蘋果汁」255大卡，需快走46分鐘；第五名「啤酒」245大卡，需快走45分鐘；第六名「柳橙汁」235大卡，需快走43分鐘；第七名「芭樂汁」225大卡，需快走41分鐘；第八名「奶茶」210大卡，需快走38分鐘；第九名「加鹽沙士」205大卡，需快走37分鐘；第十名「水果茶(蘋果) 」185大卡，需快走34分鐘。
第十一名「紅茶冰」170大卡，需快走31分鐘；第十二名「冬瓜茶」165大卡，需快走30分鐘；第十三名「運動飲料」140大卡，需快走26分鐘；第十四名「麥茶」90大卡，需快走16分鐘；第十五名「烏龍茶/白開水」0大卡，無需快走。
高敏敏指出，衛福部建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，可以的話最好控制在5%以下，也就是半糖的概念，「假設每日攝取2000kcal，那麼糖攝取應低於200kcal，更可以控制在大約是25到50g的量」。高敏敏坦言，其實隨便一杯全糖手搖飲料糖分都會爆表，因此給出愛喝飲料的人「6點建議」：
一、能多喝水是最棒的。
二、加料飲品點無糖就好，很多料裡面就會有蜜糖進去了。
三、點越少糖越好。
四、冰沙的飲品，要比較注意糖量攝取唷！因為「冰」會降低對甜的感覺。
五、不要被酸酸的飲品騙了，以為很清淡、偏酸，糖就會少，其實正相反。
六、奶精可以換成鮮奶，油脂跟熱量少，負擔也相對比較少。
高敏飲最後也解釋，若想阻止日益橫向發展，建議還是點無糖茶較合適，「而『水』是最優秀的選擇！提醒大家每天至少要喝2000cc的水，希望大家消暑解渴同時，身材跟健康也要把持住！」（編輯：陳雅雲）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！