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夏日飲料暗藏熱量危機！可樂只奪第3　冠軍無懸念是它

▲高敏敏營養師最近分享「15款飲料熱量排行」，其中不敗神飲可樂只奪第3名。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲高敏敏營養師最近分享「15款飲料熱量排行」，其中不敗神飲可樂只奪第3名。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 12:56:18

炎炎夏日到來，不少人都會來一杯冰涼消暑的飲料解渴，但爽快同時你曾注意過熱量問題嗎？高敏敏營養師日前分享「15款飲料熱量排行榜」，其中不敗神飲可樂只奪第3名，而冠軍喝一杯竟需快走85分鐘才能消耗熱量。

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營養師高敏敏於臉書粉專上分享「15款飲料熱量排行榜」，其中熱量冠軍由「珍珠奶茶」470大卡奪得，喝一杯需快走85分鐘才能消耗；亞軍則是「芒果冰沙」420大卡，需快走76分鐘消耗；第三名由「可樂」255大卡穩坐，喝完一杯要快走46分鐘才能消耗。

▲高敏敏分享「15款夏日涼飲熱量排行榜」。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏分享「15款夏日涼飲熱量排行榜」。（圖／高敏敏營養師授權提供）
緊接著，第四名「蘋果汁」255大卡，需快走46分鐘；第五名「啤酒」245大卡，需快走45分鐘；第六名「柳橙汁」235大卡，需快走43分鐘；第七名「芭樂汁」225大卡，需快走41分鐘；第八名「奶茶」210大卡，需快走38分鐘；第九名「加鹽沙士」205大卡，需快走37分鐘；第十名「水果茶(蘋果) 」185大卡，需快走34分鐘。

第十一名「紅茶冰」170大卡，需快走31分鐘；第十二名「冬瓜茶」165大卡，需快走30分鐘；第十三名「運動飲料」140大卡，需快走26分鐘；第十四名「麥茶」90大卡，需快走16分鐘；第十五名「烏龍茶/白開水」0大卡，無需快走。

▲想要避免、緩解宿醉，最重要的就是多喝水。（示意圖／取自unsplash）
▲夏日涼飲排行榜中，一杯烏龍茶和白開水同樣熱量為0大卡。（示意圖／取自unsplash）
高敏敏指出，衛福部建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，可以的話最好控制在5%以下，也就是半糖的概念，「假設每日攝取2000kcal，那麼糖攝取應低於200kcal，更可以控制在大約是25到50g的量」。高敏敏坦言，其實隨便一杯全糖手搖飲料糖分都會爆表，因此給出愛喝飲料的人「6點建議」：

一、能多喝水是最棒的。
二、加料飲品點無糖就好，很多料裡面就會有蜜糖進去了。
三、點越少糖越好。
四、冰沙的飲品，要比較注意糖量攝取唷！因為「冰」會降低對甜的感覺。
五、不要被酸酸的飲品騙了，以為很清淡、偏酸，糖就會少，其實正相反。
六、奶精可以換成鮮奶，油脂跟熱量少，負擔也相對比較少。

▲珍珠奶茶示意圖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲高敏敏針對愛喝飲料的人，給出6大建議健康喝。（示意圖／翻攝photoAC）
高敏飲最後也解釋，若想阻止日益橫向發展，建議還是點無糖茶較合適，「而『水』是最優秀的選擇！提醒大家每天至少要喝2000cc的水，希望大家消暑解渴同時，身材跟健康也要把持住！」（編輯：陳雅雲）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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