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冰箱太冷！她拿出「結凍蛋」差點丟　網急阻止：快切片煎

▲一名網友分享，她在冰箱發現一顆結凍蛋，本來要丟又覺得浪費，因此硬是當作荷包蛋煎。（圖／翻攝自廚藝公社）
▲一名網友分享，她在冰箱發現一顆結凍蛋，本來要丟又覺得浪費，因此硬是當作荷包蛋煎。（圖／翻攝自廚藝公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 13:31:18

雞蛋是家庭中必備的食材之一，簡單的荷包蛋就能當作一道料理，近日就有一名網友分享，她在冰箱發現一顆結冰蛋，本來要丟又覺得浪費，因此硬是當作荷包蛋煎，沒想到竟大成功，貼文曝光後，也有網友建議：「冷凍蛋下次可以切片，會煎出迷你荷包蛋，很可愛喔！」 

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該名網友昨（5）日在臉書「廚藝公社」中貼文，她表示將雞蛋放在冰箱下層保存，可能是溫度太冷了，再拿出來時發現已經結凍了，原本要丟掉卻又覺得浪費，因此還是試著煎荷包蛋，沒想到還真的成功了，讓她驚呼：「口感跟原來的一樣呢！」 

▲（圖／翻攝自廚藝公社）
▲原PO將結凍蛋硬是當作荷包蛋煎，沒想到相當成功。（圖／翻攝自廚藝公社）
貼文一出，網友紛紛留言，「我以前都直接丟掉」、「我跟我婆婆說，蛋不要放太靠近冰箱出風口的地方，不然會結冰，她每次都放很裡面，我跟她說結冰也一樣可以吃，她每次發現結冰就丟掉」、「可以煎成荷包蛋沒有問題的，可是口感還是有些微的差距」。 

也有網友指出，「冷凍過的蛋，可以用喔～我甚至去殼生蛋，製冰盒分裝冷凍」、「有人用冷凍保存雞蛋」、「丟掉就浪費了，我有時也會放冷凍保存」，還有內行人建議，「有看過節目介紹冷凍後切成四份，再煎成四顆小荷包蛋，很可愛小朋友喜歡」、「冷凍蛋下次可以切片，會煎出迷你荷包蛋，很可愛喔」。（編輯：賴禹妡） 

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