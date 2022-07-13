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橘子嘉年華大咖藝人陪玩！《原子少年》林佳辰直播出任務

▲2022橘子嘉年華「夏日召橘令」，7/14～7/17「大橘擂台」連續4天每晚8點開播。由藝人何美主持，率領當紅《原子少年》林佳辰、周祖安、黃文廷等人一起出任務。（圖／翻攝畫面）
▲2022橘子嘉年華「夏日召橘令」，7/14～7/17「大橘擂台」連續4天每晚8點開播。由藝人何美主持，率領當紅《原子少年》林佳辰、周祖安、黃文廷等人一起出任務。（圖／翻攝畫面）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-13 07:00:002022-07-13 07:32:12

橘子嘉年華2022「夏日召橘令」已正式發出，7/14起一連4天，每晚8點準時開播的「大橘擂台」，可以看到超多大咖藝人陪你玩！由藝人何美主持搭配解婕翎、6tah，還邀來當紅《原子少年》人氣「Ending妖精」林佳辰、周祖安、黃文廷陳治廷等6人，挑戰《新龍之谷》、《CSO絕對武力》幫粉絲們出任務謀福利；搭配精彩直播，及線上、線下眾多豐富活動，邊玩邊拿百萬遊戲虛寶、GOGORO，還有999純金橘幣可抽。

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橘子集團每年深受玩家期待的「橘子嘉年華」線上大型展會，今年以「大橘夜市」為主題，自7/11～7/17推出各種豐富活動可以免費拿豆。尤其7/14～7/17一連4天，每晚8點準時開播的「大橘擂台」，包括《天堂M》、《新楓之谷》等6款人氣遊戲，搭配《原子少年》實況接力，和玩家天天一起享受party time。

▲「橘子嘉年華-夏日召橘令」準備了「大橘擂台」，7/14起一連4天，包括《天堂M》、《新楓之谷》等6款人氣遊戲改版強勢來襲，而目前最火熱的《原子少年》也會加入實況接力。（圖／橘子集團提供）
▲「橘子嘉年華-夏日召橘令」準備了「大橘擂台」，7/14起一連4天，包括《天堂M》、《新楓之谷》等6款人氣遊戲改版強勢來襲，而目前最火熱的《原子少年》也會加入實況接力。（圖／橘子集團提供）
7/14(四)：由來賓偷米、懶貓、歐貝爾及十五號，《彈射世界》、《艾爾之光》夏日福利大放送。掌握《彈射世界》夏日神秘福利大Fun送，《艾爾之光》夏日PK爭奪戰抽周邊，搭配大橘戳戳樂及QA九宮格放送驚喜福利。

7/15(五)：《原子少年》林佳辰、周祖安、金雲、陳治廷、黃文廷、小宜，大橘夜市出任務。6人將挑戰《新龍之谷》、《CSO絕對武力》等三個關卡，幫粉絲們贏得勝利謀福利，搭配大橘戳戳樂拯救星際萌主大作戰，太歡樂了必須要鎖定。

7/16(六)：《天堂M》旗幟戰菁英賽第六季由小屁及令狐沖爺爺擔任來賓。搶先挑戰全新賽制，統一機體英雄大亂鬥，搭配大橘戳戳樂成為神射手就能奪得驚喜寶物。

7/17(日)：《新楓之谷》全新海外副本，來賓羅傑、西門夜說、瘋狂老爹、薇薇、Multy莫提一起開啟冒險新篇章。由5位來賓帶領大家組成探險隊一起冒險，搭配大橘戳戳樂成為神射手就能奪得驚喜寶物。

▲「橘子嘉年華」來了，今年以「大橘夜市」為主題，從今(11)日開始活動一直到7/17(日)，活動內有各種免費拿豆法，本篇讓你快速掌握！(圖／記者周淑萍攝)
▲2022橘子嘉年華「大橘夜市」，即日起至7/17(日)滿滿豐富活動，可以免費拿豆。（圖／記者周淑萍攝）
快跟上最火的2022橘子嘉年華「大橘夜市」夏日召橘令！24小時不停歇的線上夜市，不只可以破解趣味關卡拿千萬豪禮，還有虛寶、純金金幣天天抽，只要闖關就能「戳獎」，快來試試你的手氣。

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