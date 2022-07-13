王品肉次方「燒肉吃到飽」598元起 加88元啖日本A5和牛
王品集團旗下的「肉次方」親民又高CP值，燒肉吃到飽只要598元時的實惠價格，造就訂位永遠爆滿的盛況。今（13）日宣布新增698元價位，可享用帶骨牛小排、絕品昇龍牛、經典紐約客等澎湃肉品；7/14起可在「王品瘋美食APP」領取88元日本A5和牛加購券，以及現場59元啤酒加購的澎湃優惠活動，讓大家暑假開心吃起來。
鎖定20～35歲年輕族群的「肉次方」，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品、海鮮吃到飽，搭配無限享用的小菜、副食、飲料、甜點自助吧，超值享受讓消費者趨之若鶩。年初才在「全台燒肉戰區」台中展店掀熱潮，據悉，月月營業額都破千萬；官方透露，籌備中的台南店已加緊趕工，將力拚8月底前開幕。
為滿足消費者更多元的餐飲選擇，「肉次方」新增可享用絕品昇龍牛、經典紐約客、及各式調味豬五花等澎湃肉品的698元價位，目前共提供4種價位服務。最划算的598元，能吃到「帶骨牛小排」與秘製醬汁醃製、長達35公分的「厚切昇龍豚」；798元則有專人桌邊現切「美國濕式熟成肋眼牛排」與「美國濕式熟成紐約客牛排」雙牛排；攻頂享用濕式熟成35天的「極上霜降和牛」與每頭牛僅有1%的「精選橫膈膜」，吃到飽也只要998元。
迎接暑假犒賞消費者，「肉次方」祭出一系列優惠活動，7/14～7/31可在「王品瘋美食APP」領取「日本A5和牛88元加購券」，使用期限至8/31，可憑券加購價值288元的日本A5和牛一份，現省200元！即日起至8/25，還能以59元加購海尼根、SOUR3沙瓦水蜜桃風味啤酒、SAPPORO生啤酒黑標3款啤酒。
另外，馬辣集團七月最新好康，馬辣、新馬辣及新馬辣Plus+火鍋三個吃到飽品牌，即日起至7/31，不只當月壽星「巨蟹座、獅子座」，能獨享鮑魚、或美國Prime神仙牛吃到飽；身分證對中「1、2、5、8」任2碼，或穿著「校園制服」，還能享有加菜XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝吃到飽好康。