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水煮蛋真的超難剝？內行「1招」塞電鍋：蛋殼秒脫落太爽

▲水煮蛋煮好之後，每次剝殼時，蛋白跟蛋殼都會黏在一起，導致剝好的水煮蛋支離破碎。（圖/我住在台南安南區）
▲水煮蛋煮好之後，每次剝殼時，蛋白跟蛋殼都會黏在一起，導致剝好的水煮蛋支離破碎。（圖/我住在台南安南區）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 11:21:13

水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，但你是否面臨到一個問題是，當水煮蛋煮好之後，每次剝殼時，蛋白跟蛋殼都會黏在一起，導致剝好的水煮蛋支離破碎。而近日就有網友分享自己剝個水煮蛋都剝得亂七八糟，讓他感到非常的無奈，貼文也釣出不少內行人分享秘訣。

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一名網友在臉書社團「我住台南安南區」貼文指出「一顆普通水煮蛋竟然剝成這個模樣，有夠無奈！請教高手這是什麼原因？」只見貼出的照片，一顆水煮蛋的外觀幾乎都被破壞，形成所謂的「月球表面」，賣相非常差，而蛋殼上也是黏滿蛋白，一顆好好的蛋可以吃的地方瞬間變得所剩無幾。

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▲一名網友剝蛋失敗，整顆蛋已經接近全毀的部分。（圖/我住在台南安南區）
貼文一出，網友紛紛回應「感覺你這個蛋太新鮮喔，剛買回來的蛋不要那麼快煮」、「蛋太新鮮+1，蛋殼太軟含水氣，煮了會黏在蛋白上，不好剝殼，放3天後再煮」、「蛋太新鮮，蛋買回來多放兩三天再煮」、「蛋太新鮮就會這樣很難剝」、「剝皮不好剝就會這樣，只剩蛋黃」、「我也想知道怎麼樣的做法蛋殼可以好剝」。

而也有內行網友透露作法「妳用一張餐巾紙，把它用濕就好，放在電鍋裡面，不用再放鍋子，也不用再加水，等電鍋跳起來後，用一些冷開水泡涼，非常好剝，妳試試看，我都是這樣用，還沒有失敗過」、「餐巾紙絕對是神解，沾溼放一張在電鍋底，雞蛋放上開始蒸，跳起後泡冷水，敲一敲蛋殼瞬間就脫落了，超爽又不費力」。（編輯：張嘉哲）​​​​

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