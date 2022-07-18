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好市多冷凍熱狗鹹到爆？內行點「最佳煮法」：簡單又美味

▲有位網友求助，說他買的好市多熱狗，氣炸完之後非常的鹹，結果網友們一致建議，應該要用「水煮」比較好，既簡單又美味。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲有位網友求助，說他買的好市多熱狗，氣炸完之後非常的鹹，結果網友們一致建議，應該要用「水煮」比較好，既簡單又美味。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 17:14:21

美式賣場好市多Costco，因販售大量又多元的商品，深得婆媽們喜愛，相關話題不斷。近日，一名網友就詢問，他在好市多買的冷凍熱狗超級鹹，根本沒辦法單吃，不知道該怎麼料理？結果超多人一眼就點出原PO錯誤的料理方式，大家一致推薦用「水煮」的最好吃。

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臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》，一位網友PO文表示，他在好市多買了冷凍熱狗，結果氣炸完吃一口後，卻鹹到讓他嚇了好大一跳，「超級鹹，根本沒辦法單吃，有哪位好心人可以教教我怎麼料理，讓它不要這麼鹹。」

▲有位網友求助，說他買的好市多熱狗，氣炸完之後非常的鹹，結果網友們一致建議，應該要用「水煮」比較好，既簡單又美味。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲不少網友也購買同樣的牌子，除了水煮以外，還有其他料理方式，同樣非常美味。（示意圖／記者楊智傑攝）
貼文一出，網友們一致建議水煮，「他是要水煮拿出來吃比較會好歐」、「熱狗要水煮過」、「水煮，泡久口味會變淡。配點洋蔥！」「這種要用水煮哦」、「要水煮一次不夠就兩次，氣炸的話可以一口熱狗一碗飯」、「要用水煮，水煮很好吃」、「這個超好吃，台灣熱狗都超難吃」

也有人分享自己料理方式和吃法「水煮，夾厚片吐司」、「切片炒洋蔥」、「煮義大利麵好用」、「和高麗菜一起水煮，鹹味變淡高麗菜也有味了一起吃中和鹹味」、「放炒飯裡，炒飯不用額外加鹽，單吃真的可怕」、「這夾熱狗麵包然後加洋蔥跟甜酸碎黃瓜，再加杯汽水，應該就不會這麼鹹了，外國人都這樣吃」、「我是配合蔬菜沙拉一起吃」。

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