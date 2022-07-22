大暑來臨易中暑！專家曝「飲食3原則」 由裡到外涼翻天
每年最熱的時節「大暑」將於明日（23）來臨，這陣子天氣悶熱多雨，使得眾人身體溫度直飆，心情也跟著煩躁起來。營養師余朱青，便在臉書分享排汗散熱的「飲食3原則」，讓民眾有效補氣消暑、增強體質，在大暑時節不中暑！
余朱青表示，於大暑時節養生的原則是散熱、補水，若為消暑將冷氣調太低又吃很多冰品，會無法幫助排汗散熱，反而讓寒氣入侵，不只體內一把火，又中暑不舒服。故讓身體適度排汗很重要，在清晨或傍晚（氣溫相對不高時）選擇較緩和的運動，例如：散步、瑜伽、太極等，可以微微出汗的程度即有助益。
飲食則以「清淡食物」為主，並把握以下三原則：
1、足夠蛋白質
高溫會加速人體新陳代謝與能量消耗，容易使人感到疲勞，蛋白質更不能少，像低脂肪的雞肉、鴨肉都是大暑進補上選！
2、多吃健脾食物
濕熱的氣候讓人食慾不振或消化不良，多吃冬瓜、薏米、綠豆、綠豆芽、蓮子等，可以幫助抵禦暑濕侵襲，消暑又提神！
3、加強益氣養陰
天氣熱出汗也多，除了及時補充水分，應攝取山藥、蓮藕、木耳、苦瓜、蜂蜜等，可補氣消暑，增強體質！
最後，余朱青再次強調，大暑到要當心中暑，只要調整心境、適度運動、掌握飲食原則，就能由裡到外散熱，清涼一夏！（編輯：李惠婷）
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