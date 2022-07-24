身分證優惠懶人包！爽吃12家燒肉火鍋：鮑魚、干貝吃到飽

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適逢七夕情人節與父親節，7/25～8/15到「澳門贏到足」用餐，同桌只要有人姓名其中一字與贏（ㄧㄥˊ）到（ㄉㄠˋ）足（ㄗㄨˊ）同音者，當桌享消費88折優惠；活動期間加購龍蝦優惠價688元，享受雙重海味，（商業午餐恕不適用；需另加收原價一成服務費；優惠無法併用）。
王品牛排：爸爸姓名對中「金／明／財／華」任1字免費吃「法式焗烤龍蝦」
鎖定1951～1980世代裡，姓名中最常見的四個字，只要姓名包括多「金」、聰「明」、有「財」、才「華」洋溢，對中任1字的爸爸，7/15～8/31平日，到王品牛排店內消費兩客套餐，並出示姓名證件，即款待「法式焗烤龍蝦」乙隻（價值1,116元）。
燒肉同話：身分證對中「1個7」免費吃牛舌；連中3個7雙人套餐只要777元
燒肉同話歡慶暑假，號召全台國民秀出身分證，即日起至7/31（週末假日不列入優惠），只要身份證字號有「7」大方送優惠，對中「1個7」免費吃牛舌（70克乙盤）；「2個7」可享任一套餐77折；「3個7」獨享任一雙人套餐只要777元（和牛系列除外），換算最高千元的套餐折扣將近42折起，快揪擁有幸運7的好友吃起來。
Oh my!原燒：證件對中「1或8」享套餐88折優惠
王品「Oh my!原燒」慶祝品牌成立18年，推出成年禮生日優惠，即日起至7/29平日，只要憑有1或8的證件內用消費套餐，就享88折優惠（服務費依原價10%計算），無論身分證、健保卡、駕照、准考證通通都適用喔。
馬辣：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「XXL東石大蛤」吃到飽
即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，即享全桌「XXL東石大蛤」吃到飽。
新馬辣：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「九孔鮑魚」吃到飽
即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，即享全桌「九孔鮑魚」吃到飽。
新竹巨城新馬辣：身分證對中「H、J、K、O」任1字「九孔鮑魚」吃到飽
歡慶新竹地區新店開幕，新竹巨城新馬辣「桃竹苗限定」7/25～8/31只要2成人以上同行，提前至少1日預約訂位，其中1人身分證開頭英文字母為「H、J、K、O」，相當於戶籍地位於桃園／新竹／苗栗，並主動告知參與活動，可享全桌享九孔鮑魚免費吃到飽；當日只要消費者給予Google五星好評，每則評論再加贈「北海道大帆立貝」1顆。
新馬辣Plus+：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「北海道生食級干貝」吃到飽
即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，即享全桌「北海道生食級干貝」吃到飽。
涮樂和牛鍋物：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「東石蛤蠣吃到飽」吃到飽
即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，點選「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，全桌加碼享「東石蛤蠣吃到飽」。
熊一頂級燒肉：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「北海道生食級干貝」吃到飽
即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，即享全桌「北海道生食級干貝」吃到飽、或 「免費升級卜卜蜆雞腿鍋」。
哞哞屋和牛燒肉：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「雲林北港烏魚子吃到飽」吃到飽
即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，選擇雙和牛1288方案即享「雲林北港烏魚子吃到飽」、選擇世界三大和牛1688方案再送「BarRoyal哈密瓜氣泡酒」乙瓶。
夯下去新潮和牛燒肉：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「雲林北港烏魚子吃到飽」吃到飽
即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，選擇極上和牛牛排放題1288方案，即享「雲林北港烏魚子吃到飽」。