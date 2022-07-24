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身分證優惠懶人包！爽吃12家燒肉火鍋：鮑魚、干貝吃到飽

▲7月暑假對中身分證，多達12家火鍋及燒肉折扣吃起來 ！最低「中1字」全桌88折；馬辣集團旗下餐廳「中2碼」可享九孔鮑魚、XXL東石大蛤、北海道生食級干貝，甚至雲林北港烏魚子澎湃食材吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲7月暑假對中身分證，多達12家火鍋及燒肉折扣吃起來 ！最低「中1字」全桌88折；馬辣集團旗下餐廳「中2碼」可享九孔鮑魚、XXL東石大蛤、北海道生食級干貝，甚至雲林北港烏魚子澎湃食材吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-24 16:44:44

大家最愛的身分證美食優惠又來了，《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理7月多達12家火鍋及燒肉折扣 ！最低只要對「中1字」數字、英文字或姓名同音字，就有全桌88折等划算好康吃不完；馬辣集團旗下餐廳「中2碼」可享九孔鮑魚、XXL東石大蛤、北海道生食級干貝，甚至雲林北港烏魚子澎湃食材吃到飽。

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▲「澳門贏到足」卜卜蜆鍋，迎接七夕情人節與父親節，身分證對中1字，姓名與贏（ㄧㄥˊ）到（ㄉㄠˋ）足（ㄗㄨˊ）同音，可享全桌88折優惠；忠孝店限定「一斤蛤蜊山拉麵套餐」霸氣開吃。（圖／澳門贏到足提供）
▲「澳門贏到足」卜卜蜆鍋霸氣開吃。（圖／澳門贏到足提供）
澳門贏到足：姓名同音「贏（ㄧㄥˊ）到（ㄉㄠˋ）足（ㄗㄨˊ）」任1字全桌88折

適逢七夕情人節與父親節，7/25～8/15到「澳門贏到足」用餐，同桌只要有人姓名其中一字與贏（ㄧㄥˊ）到（ㄉㄠˋ）足（ㄗㄨˊ）同音者，當桌享消費88折優惠；活動期間加購龍蝦優惠價688元，享受雙重海味，（商業午餐恕不適用；需另加收原價一成服務費；優惠無法併用）。

▲快拿出身分證！媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」中二字，可享王品牛排千元龍蝦免費吃。bb.q CHICKEN對中身分證字號「6、6、9」三碼，可以669元優惠價爽吃「童樂慶套餐」；而且歡慶北投店開幕試營運，外帶自取通通9折優惠喔。（圖／王品集團提供）
▲王品牛排父親節「龍蝦尋人」犒賞爸爸吃龍蝦。（圖／王品集團提供）
王品牛排：爸爸姓名對中「金／明／財／華」任1字免費吃「法式焗烤龍蝦」

鎖定1951～1980世代裡，姓名中最常見的四個字，只要姓名包括多「金」、聰「明」、有「財」、才「華」洋溢，對中任1字的爸爸，7/15～8/31平日，到王品牛排店內消費兩客套餐，並出示姓名證件，即款待「法式焗烤龍蝦」乙隻（價值1,116元）。

▲燒肉同話尋找酷暑幸運7，最划算雙人套餐只要777元。（圖／燒肉同話提供）
▲燒肉同話尋找酷暑幸運7，最划算雙人套餐只要777元。（圖／燒肉同話提供）
燒肉同話：身分證對中「1個7」免費吃牛舌；連中3個7雙人套餐只要777元

燒肉同話歡慶暑假，號召全台國民秀出身分證，即日起至7/31（週末假日不列入優惠），只要身份證字號有「7」大方送優惠，對中「1個7」免費吃牛舌（70克乙盤）；「2個7」可享任一套餐77折；「3個7」獨享任一雙人套餐只要777元（和牛系列除外），換算最高千元的套餐折扣將近42折起，快揪擁有幸運7的好友吃起來。

▲王品集團將「原燒」燒肉全面改裝成更年輕潮流的「Oh my!原燒」，最後兩家改裝門店於新店民權店、新莊中正店盛大開幕，用餐「穿紅色」就享套餐9折的開幕優惠，並加碼「滿2千送2百」活動。（圖／王品提供）
▲王品「Oh my!原燒」18歲生日歡慶88折。（圖／王品提供）
Oh my!原燒：證件對中「1或8」享套餐88折優惠

王品「Oh my!原燒」慶祝品牌成立18年，推出成年禮生日優惠，即日起至7/29平日，只要憑有1或8的證件內用消費套餐，就享88折優惠（服務費依原價10%計算），無論身分證、健保卡、駕照、准考證通通都適用喔。

▲馬辣集團旗下11大品牌6月優惠來了！吃麻辣鍋最低只要598元，「玉荷包荔枝」可以無限量吃到飽。端午連假起，疫苗打3劑出示小黃卡、身分證／健保卡中2碼，加碼「鮑魚、生干貝、XXL大蛤蜊」吃到飽，外帶自取安心防疫套餐還打5折。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團加碼「九孔鮑魚、北海道生食級干貝、XXL大蛤蜊」吃到飽優惠。（圖／馬辣集團提供）
馬辣：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「XXL東石大蛤」吃到飽

即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，即享全桌「XXL東石大蛤」吃到飽。

新馬辣：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「九孔鮑魚」吃到飽

即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，即享全桌「九孔鮑魚」吃到飽。

新竹巨城新馬辣：身分證對中「H、J、K、O」任1字「九孔鮑魚」吃到飽

歡慶新竹地區新店開幕，新竹巨城新馬辣「桃竹苗限定」7/25～8/31只要2成人以上同行，提前至少1日預約訂位，其中1人身分證開頭英文字母為「H、J、K、O」，相當於戶籍地位於桃園／新竹／苗栗，並主動告知參與活動，可享全桌享九孔鮑魚免費吃到飽；當日只要消費者給予Google五星好評，每則評論再加贈「北海道大帆立貝」1顆。

新馬辣Plus+：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「北海道生食級干貝」吃到飽

即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，即享全桌「北海道生食級干貝」吃到飽。

涮樂和牛鍋物：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「東石蛤蠣吃到飽」吃到飽

即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，點選「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，全桌加碼享「東石蛤蠣吃到飽」。

▲熊一燒肉推北海道生食級干貝吃到飽犒賞辛勞的媽媽。（圖／馬辣集團提供）
▲熊一燒肉推出北海道生食級干貝吃到飽活動。（圖／馬辣集團提供）
熊一頂級燒肉：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「北海道生食級干貝」吃到飽

即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，即享全桌「北海道生食級干貝」吃到飽、或 「免費升級卜卜蜆雞腿鍋」。

哞哞屋和牛燒肉：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「雲林北港烏魚子吃到飽」吃到飽

即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，選擇雙和牛1288方案即享「雲林北港烏魚子吃到飽」、選擇世界三大和牛1688方案再送「BarRoyal哈密瓜氣泡酒」乙瓶。

夯下去新潮和牛燒肉：身分證對中「1、2、5、8」任2碼「雲林北港烏魚子吃到飽」吃到飽

即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，選擇極上和牛牛排放題1288方案，即享「雲林北港烏魚子吃到飽」。


身分證好用！中1字卜卜蜆鍋88折　新馬辣九孔鮑吃到飽

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