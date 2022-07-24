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身分證好用！中1字卜卜蜆鍋88折　新馬辣九孔鮑吃到飽

▲「澳門贏到足」卜卜蜆鍋，迎接七夕情人節與父親節，身分證對中1字，姓名與贏（ㄧㄥˊ）到（ㄉㄠˋ）足（ㄗㄨˊ）同音，可享全桌88折優惠；忠孝店限定「一斤蛤蜊山拉麵套餐」霸氣開吃。（圖／澳門贏到足提供）
▲「澳門贏到足」卜卜蜆鍋，迎接七夕情人節與父親節，身分證對中1字，姓名與贏（ㄧㄥˊ）到（ㄉㄠˋ）足（ㄗㄨˊ）同音，可享全桌88折優惠；忠孝店限定「一斤蛤蜊山拉麵套餐」霸氣開吃。（圖／澳門贏到足提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-24 10:54:402022-07-24 11:02:51

身分證美食優惠吃不完！主打卜卜蜆鍋、冬瓜粥等道地人氣粵式鍋物「澳門贏到足」，推出個人商業午餐，7/25～8/5週一至週五限時十天優惠，4人同行1人免費；忠孝店限定「一斤蛤蜊山拉麵套餐」霸氣開吃；迎接七夕情人節父親節，7/25～8/15只要同桌客人姓名其中1字與贏（ㄧㄥˊ）到（ㄉㄠˋ）足（ㄗㄨˊ）同音，可享全桌88折優惠。新竹巨城新馬辣推出「桃竹苗限定」優惠，身分證字母為「H、J、K、O」，可享全桌享九孔鮑魚免費吃到飽。

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▲卜卜蜆鍋商午套餐580元+10%（附開胃小菜、美國prime雪花牛、時蔬、鍋料、飯麵冬粉或雞蛋擇一、甜品）。（圖／澳門贏到足提供）
▲卜卜蜆鍋商午套餐580元+10%（附開胃小菜、美國prime雪花牛、時蔬、鍋料、飯麵冬粉或雞蛋擇一、甜品）。（圖／澳門贏到足提供）
「澳門贏到足」獨家與雲林四年連霸冠軍的台西聚鮮合作，嚴選冠軍文蛤豪邁放入金黃淺鍋，搭配大量新鮮鮮手切蒜末、白胡椒粒、青尖椒、紅尖椒、宜蘭三星蔥等，以獨家比例調配的料頭，開火煮至蛤蜊開口後，先嗑肥嫩鮮美的蛤肉，再將鍋中保有蛤蜊精華的清甜濃鮮湯汁，加入高湯後涮煮美國Prime等級雪花牛、時蔬、鍋料等，鮮美鹹香的湯頭帶有甘醇微辛的尾韻，讓人忍不住一口接一口。

自7/25起全新推出個人商業午餐，招牌「卜卜蜆鍋套餐」可一人獨享400公克肥嫩冠軍文蛤；忠孝店限定「冠軍蛤蜊山拉麵套餐」，霸氣開吃多達一斤的飽滿蛤蜊；信義本店則有限「粥水滑雞套餐」。7/25～8/5週一至週五限時10天優惠，商業午餐4人同行1人免費（免費以價低者計，需另加收原價一成服務費）。

適逢七夕情人節與父親節，7/25～8/15到「澳門贏到足」用餐，同桌只要有人姓名其中一字與贏（ㄧㄥˊ）到（ㄉㄠˋ）足（ㄗㄨˊ）同音者，當桌享消費88折優惠；活動期間加購龍蝦優惠價688元，享受雙重海味，（商業午餐恕不適用；需另加收原價一成服務費；優惠無法併用）。

▲「澳門贏到足」忠孝店限定，冠軍蛤蜊山拉麵商午套餐358元+10%（含開胃菜、甜品、港式飲料）。（圖／澳門贏到足提供）
▲「澳門贏到足」忠孝店限定，冠軍蛤蜊山拉麵商午套餐358元+10%（含開胃菜、甜品、港式飲料）。（圖／澳門贏到足提供）
▲「澳門贏到足」信義店限定，粥水滑雞商午套餐358元+10%（含開胃菜、時蔬、甜品、港式飲料）。（圖／澳門贏到足提供）
▲「澳門贏到足」信義店限定，粥水滑雞商午套餐358元+10%（含開胃菜、時蔬、甜品、港式飲料）。（圖／澳門贏到足提供）
▲歡慶父親節與七夕情人節，犒賞老爸或和另一半甜蜜享用龍蝦加購優惠價688元。（圖／澳門贏到足提供）
▲歡慶父親節與七夕情人節，犒賞老爸或和另一半甜蜜享用龍蝦加購優惠價688元。（圖／澳門贏到足提供）
新竹巨城新馬辣「桃竹苗限定」7/25～8/31只要2成人以上同行，提前至少1日預約訂位，其中1人身分證開頭英文字母為「H、J、K、O」，相當於戶籍地位於桃園／新竹／苗栗，並主動告知參與活動，可享全桌享九孔鮑魚免費吃到飽；當日只要消費者給予Google五星好評，每則評論再加贈「北海道大帆立貝」1顆。

▲馬辣集團旗下11大品牌6月優惠來了！吃麻辣鍋最低只要598元，「玉荷包荔枝」可以無限量吃到飽。端午連假起，疫苗打3劑出示小黃卡、身分證／健保卡中2碼，加碼「鮑魚、生干貝、XXL大蛤蜊」吃到飽，外帶自取安心防疫套餐還打5折。（圖／馬辣集團提供）
▲新竹巨城新馬辣「桃竹苗限定」，身分證字母為「H、J、K、O」，可享全桌享九孔鮑魚免費吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

身分證「H、J、K、O」站出來！新馬辣「九孔鮑魚」吃到飽

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