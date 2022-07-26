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提離職「真正規則」曝光！一堆上班族搞錯　主管話術超賊

▲常常一份工作做到了一個階段之後，總是有許多人會想要換跑道，抑或工作讓自己壓力太大、身體出狀況進而想離職的念頭都會萌生。（示意圖／取自pixabay）
▲常常一份工作做到了一個階段之後，總是有許多人會想要換跑道，抑或工作讓自己壓力太大、身體出狀況進而想離職的念頭都會萌生。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 16:25:14

常常一份工作做到了一個階段之後，總是有許多人會想要換跑道，抑或工作讓自己壓力太大、身體出狀況進而想離職的念頭都會萌生。近日，就有網友分享自己想要離職的過程，結果反而失敗，貼文引爆熱議，也釣出不少內行人透露「離職真正規則」，指出根本沒有所謂離職失敗的可能性，掀起話題。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「目前這份工作讓自己壓力大到身心出狀況，任職四個月就急性腸胃炎2次還有腸躁症，最近甚至近得了膀胱炎和尿道炎，晚上也有失眠的問題，因此評估下來覺得身心健康是最重要的，所以就提了提職，沒想到有同事居然跟我同一天提離職，主管同意了他的離職申請，所以去談的時候就一直鬼打牆，不讓我說話也不給我機會壓離職時間」。

「就這樣談了一個半小時還是被慰留了，過程有談到我的身心狀況還是很糟糕，結果主管都還是當作很正常，沒離職成功的結果就是，本來就身心俱疲，還要跟離職同事交接，工作量增加薪水沒增，加倍痛苦，真的好煩啊！如果我要再提離職的話，直接寄信+壓日期會不禮貌嗎？

▲上班族每天搜尋的煩惱關鍵字都不同，其中週二是最常搜尋離職的日子。（示意圖／取自unsplash）
▲網友分享自己的離職經驗，表示被主管拒絕並且挽留，讓她感到相當痛苦。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，不少網友紛紛回應「離職不需要資方同意....沒有『離職成功』這種事，因為沒有失敗的可能，別傻傻的被話術」、「很多主管還會威脅說你這樣不能走欸....但其實離職只要符合時間內提出，沒有失敗的可能性，違法的話公司是要被罰錢的！」、「真的要絕一點的話你就照勞基法規定的日數，反正已經講了時間到就走」、「離職就跟分手一樣，mail過去壓日期，基本上管他同不同意，直接說不給離職，就是勞工局見了」、「真的不要被話術！離職只要時間期限內提出，絕對要成功不會失敗！加油再提一次！」

而事實上，根據勞基法規定，如果勞工在規定期限內提出離職的話，雇主只能被動接受，並且不得拒絕，舉例來說，一個在職工作10年的上班族，只要在「30日前」提出預告即可，即使公司、主管不批准，還是具有效力，主管是無法強行留任的，且離職日可以是員工自行決定的，雇主若要調整只能協商，如果發生所謂的「離職失敗」，可以直接申訴勞工局，該公司可能會面臨罰款的問題，要提離職的民眾可要好好知道這是自己的權益。（編輯：張嘉哲）

▲一名網友到新公司任職剛滿一個月，卻發現同部門相繼全部離職讓她很憂心。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲上班族要特別注意，如果在符合期限內提出離職，雇主不得拒絕。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

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