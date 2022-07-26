提離職「真正規則」曝光！一堆上班族搞錯　主管話術超賊

我是廣告 請繼續往下閱讀
「就這樣談了一個半小時還是被慰留了，過程有談到我的身心狀況還是很糟糕，結果主管都還是當作很正常，沒離職成功的結果就是，本來就身心俱疲，還要跟離職同事交接，工作量增加薪水沒增，加倍痛苦，真的好煩啊！如果我要再提離職的話，直接寄信+壓日期會不禮貌嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「離職不需要資方同意....沒有『離職成功』這種事，因為沒有失敗的可能，別傻傻的被話術」、「很多主管還會威脅說你這樣不能走欸....但其實離職只要符合時間內提出，沒有失敗的可能性，違法的話公司是要被罰錢的！」、「真的要絕一點的話你就照勞基法規定的日數，反正已經講了時間到就走」、「離職就跟分手一樣，mail過去壓日期，基本上管他同不同意，直接說不給離職，就是勞工局見了」、「真的不要被話術！離職只要時間期限內提出，絕對要成功不會失敗！加油再提一次！」
而事實上，根據勞基法規定，如果勞工在規定期限內提出離職的話，雇主只能被動接受，並且不得拒絕，舉例來說，一個在職工作10年的上班族，只要在「30日前」提出預告即可，即使公司、主管不批准，還是具有效力，主管是無法強行留任的，且離職日可以是員工自行決定的，雇主若要調整只能協商，如果發生所謂的「離職失敗」，可以直接申訴勞工局，該公司可能會面臨罰款的問題，要提離職的民眾可要好好知道這是自己的權益。（編輯：張嘉哲）