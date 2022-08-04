七夕熊大生日！LINE FRIENDS小籠包萌翻 黃子佼直播慶生
七夕情人節登場！超人氣「熊大」生日也來湊熱鬧，LINE FRIENDS明星貼圖玩不夠，這次化身小籠包絨毛面紙套齊祝壽，軟萌模樣超可愛；適逢中秋節復刻月餅口味顛覆傳統，打造「超有梗」全新主廚熊大爆米花禮盒，今（4日）晚邀國民主持人「黃子佼」一起直播試吃開賣！
從去年開始，為了幫一哥熊大慶生，LINE FRIENDS每年八月都為粉絲打造全球限量設計商品，去年開賣即完售的「文旦香氣熊大」熱烈搶破頭；今年適逢中秋節，熊大化身主廚復刻月餅口味顛覆傳統，推出「超有梗」爆米花禮盒，把民眾熟知的流沙月餅、麻豆柚子、甚至香菜花生捲冰淇淋，變成爆米花口味，陪大家一起趣味過中秋。
最特別的是，爆米花禮盒還搭配味自慢匠人風格的「醬熊大」玩偶置物盒，LINE禮物獨家上架「醬熊大」、Pinkoi則推出可愛「蜜熊大」，而且熊大和醬料罐還可以分離，變成超萌實用置物盒。
現場還會開箱超軟萌LINE FRIENDS小籠包，以真實比例蒸籠打造的絨毛面紙套，熊大、兔兔、莎莉等人氣角色化身為Q彈小籠包坐在蒸籠上，抽出的面紙就像剛出爐的熱氣蒸騰般，創意十足。而且每顆小籠包都具有磁鐵設計，不只可以隨意拿取把玩，還能磁吸在任何鐵製家電或傢俱上，萌翻大家。
同樣人氣超高的「蠟筆小新」則現身momo購物網，打造8月集點加價購周邊商品，即日起至8/31，獨家祭出8款可愛度爆表的實用派生活小物，慵懶穿著睡衣的蠟筆小新大舉攻佔收納控必收的摺疊購物車、萬用椅、衣物籃等居家好幫手，還有療癒系餐桌必備的泡麵碗匙組、白日夢馬克杯、雙葉校車面紙套等；最萌的是小新罩你兒童雨衣，讓小朋友一起穿上跟蠟筆小新同款的睡衣。
志玲姊姊最愛的三麗鷗雙星仙子Kiki、Lala，則攜手佐登妮絲推出限定聯名保濕面膜，運用擅長的自然植萃配方，搭配厚度只有0.22mm的裸膚羽翼面膜布，輕鬆幫大家的肌膚注入SPA等級的補水修護，還設計雙星仙子行李箱化妝包超萌包裝，一次擁有提袋與揹帶兩款設計，可以當作隨身迷你包秀出三種創意揹法，為穿搭加分。