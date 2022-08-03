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七夕8飲料品牌優惠指南！芒果手搖飲買1送1　親親送金莎

▲七夕情人節和父親節7家手搖飲優惠！甲文青芒果手搖飲買一送一、可不可熟成紅茶贈免費喝荔麗紅茶大杯2杯。到「初韻」現場親親加送「極濃可可鮮乳－七夕金莎限定版」。（圖／初韻提供）
▲七夕情人節和父親節7家手搖飲優惠！甲文青芒果手搖飲買一送一、可不可熟成紅茶贈免費喝荔麗紅茶大杯2杯。到「初韻」現場親親加送「極濃可可鮮乳－七夕金莎限定版」。（圖／初韻提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-03 07:00:00

七夕情人節和父親節手搖飲優惠來囉！《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理8家消暑飲品折扣，最划算的甲文青芒果手搖飲買一送一，可不可熟成紅茶購物優惠贈免費喝荔麗紅茶大杯2杯。夢幻「初韻」鼓勵大家放閃，現場親親加送「極濃可可鮮乳－七夕金莎限定版」，趕快約另一半浪漫喝一波。

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▲超萌「極濃可可鮮乳－七夕金莎限定版」。（圖／初韻提供）
▲超萌「極濃可可鮮乳－七夕金莎限定版」。（圖／初韻提供）
初韻：現場親親拍照免費送限量金莎

有「夢幻系手搖飲」美稱的「初韻」，號召情侶們用力放閃！8/4七夕情人節當天，凡是到初韻全台各分店購買指定飲品「極濃可可鮮乳」，現場高調放閃拍美照，就能免費獲得全台限量「極濃可可鮮乳－七夕金莎限定版」，再搭配超有梗情話小卡（4款隨機搭贈）傳情，讓今年的七夕情人節加倍甜蜜。

呼應這次的活動，8/3～8/5只要上傳「親親照」至官方粉絲頁，免費再加抽五組「成雙成對飲料券」，偷偷分享甜蜜親子照、萌寵啾啾，都有機會獲得一組兩張免費飲品兌換券。

▲少女系「野莓紅茶凍」。（圖／不要對我尖叫提供）
▲少女系「野莓紅茶凍」。（圖／不要對我尖叫提供）
不要對我尖叫：七夕戀夏「吸樂冰」第二杯半價

今夏季三款限定「吸樂冰」輕冰沙，「野莓紅茶凍、柳橙四季春、青梅綠檸果」通通享有七夕情人節甜蜜優惠。全台門市8/4～8/8，限時5天享有第二杯半價折扣。

▲可不可熟成紅茶夢幻的「荔麗紅茶」。（圖／可不可熟成紅茶提供）
▲可不可熟成紅茶夢幻的「荔麗紅茶」。（圖／可不可熟成紅茶提供）
可不可熟成紅茶：七夕「午茶套組優惠」免費喝荔麗紅茶大杯2杯

可不可熟成紅茶七夕限定7天限時快閃「午茶套組優惠」，8/1～8/7於全台門市購買美好假期指彩禮盒，即享「荔麗紅茶大杯2杯」由可不可招待免費喝；而且進入官方LINE連結，回傳「LOVE999」關鍵字，還有機會獲得限定驚喜隱藏版LOVE折價優惠。

▲甲文青芒果飲，左起：芒芒文青、芝士芒芒、芒芒雪霜凍。（圖／甲文青提供）
▲甲文青芒果飲，左起：芒芒文青、芝士芒芒、芒芒雪霜凍。（圖／甲文青提供）
甲文青：限時3天！芒果飲買一送一

甲文青8/6～8/8，限時3天，推出3款芒果系列飲品「芒芒文青」、「芒芒雪霜凍」、「芝士芒芒」買一送一，全台16家甲文青分店都響應，單店每日限量88組，把父親節當情人節一起過。

▲春陽茶事「蜜桃系列」甜蜜手搖飲。（圖／春陽茶事提供）
▲春陽茶事「蜜桃系列」甜蜜手搖飲。（圖／春陽茶事提供）
春陽茶事：「蜜桃系列」兩杯77折

春陽茶事七夕情人節限定優惠，果香濃郁的粉嫩「蜜桃系列」視覺超浪漫， 8/4情人節當天登場至門市購買「蜜桃冰沙」或「蜜桃烏龍茶」，可享有兩杯77折優惠，一人一杯甜蜜開喝，（限同品項、同容量。優惠一人限購一組，恕不提供外送和來電自取服務）。

▲迷客夏「濃芋著迷」系列手搖飲。（圖／迷客夏提供）
▲迷客夏「濃芋著迷」系列手搖飲。（圖／迷客夏提供）
迷客夏：「芋芋仙草奶露」上市！熊貓外送初露青茶第二杯5折

迷客夏全新打造「芋芋仙草奶露」，超綿蜜手搗芋泥混搭黑糖鮮奶冰沙，再配上嫩Q仙草凍，咀嚼控無法錯過的消暑口感。8/1～8/14限時2週，熊貓外送可享初露青茶第二杯5折優惠。

獨家「迷金／迷鑽／VIP 卡」會員活動，8/3(三)～8/16(二)，消費指定芋頭系列飲品（包含芋芋仙草奶露、手感芋圓芋泥鮮奶、芋圓茉香綠茶拿鐵、手感芋圓鮮奶），即可獲得「單茶系列－單杯折5元券」二張。（系統將統一於8/23前存入至優惠票券，最多可領取三次、單杯消費限用乙張，兌換至9/20）。

▲茶湯會x馬來貘聯名周邊賣翻，再推造型對筆。（圖／茶湯會提供）
▲茶湯會x馬來貘聯名周邊賣翻，再推造型對筆。（圖／茶湯會提供）
茶湯會：加價購「馬來貘聯名造型對筆」寫情話

茶湯會搶在七夕情人節推出馬來貘聯名造型對筆，黑白兩款筆身，一起書寫情話萌告白。茶湯會並與健康麥片品牌Daily Boost日卜力再度聯名推出功夫紅茶、紅豆拿鐵酥烤燕麥新口味，還有首度開賣的微笑珍珠與茶葉造型雞蛋糕，超萌。

▲新推出微笑珍珠、茶葉及手搖杯造型雞蛋糕，珍珠卡士達口味美味又療癒。（圖／茶湯會提供）
▲新推出微笑珍珠、茶葉及手搖杯造型雞蛋糕，珍珠卡士達口味美味又療癒。（圖／茶湯會提供）
3點1刻：七夕獨家限時「23款人氣飲品」買一送一

老夫老妻懶得出門的話，還可以趁3點1刻電商優惠，囤貨消暑飲品。掀起台灣最佳伴手禮奶茶熱潮的3點1刻，盛暑推出全新微米生技冷萃系列，首創冷水10秒沖泡即飲，保留完整風味與膳食纖維。8/4當天七夕獨家限時限定，23款人氣飲品包括烏龍茶、白咖啡、燕麥薏仁露、冰糖扁桃仁茶、朱家烏梅湯等，通通買一送一。

即日起，中秋限定禮盒最高享51折優惠、辦公室下午茶團購三大經典品項綜合箱也有52折。壓軸夏日奶茶「冰紛」派對活動，即日起至8/31，全球限時限定超夯5款奶茶組合首賣，下殺76折起。

▲在家也能爽喝消暑茶飲，3點1刻電商優惠，七夕快閃「23款人氣飲品」買一送一。（圖／3點1刻提供）
▲在家也能爽喝消暑茶飲，3點1刻電商優惠，七夕快閃「23款人氣飲品」買一送一。（圖／3點1刻提供）

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