七夕8飲料品牌優惠指南！芒果手搖飲買1送1　親親送金莎

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有「夢幻系手搖飲」美稱的「初韻」，號召情侶們用力放閃！8/4七夕情人節當天，凡是到初韻全台各分店購買指定飲品「極濃可可鮮乳」，現場高調放閃拍美照，就能免費獲得全台限量「極濃可可鮮乳－七夕金莎限定版」，再搭配超有梗情話小卡（4款隨機搭贈）傳情，讓今年的七夕情人節加倍甜蜜。
呼應這次的活動，8/3～8/5只要上傳「親親照」至官方粉絲頁，免費再加抽五組「成雙成對飲料券」，偷偷分享甜蜜親子照、萌寵啾啾，都有機會獲得一組兩張免費飲品兌換券。
不要對我尖叫：七夕戀夏「吸樂冰」第二杯半價
今夏季三款限定「吸樂冰」輕冰沙，「野莓紅茶凍、柳橙四季春、青梅綠檸果」通通享有七夕情人節甜蜜優惠。全台門市8/4～8/8，限時5天享有第二杯半價折扣。
可不可熟成紅茶：七夕「午茶套組優惠」免費喝荔麗紅茶大杯2杯
可不可熟成紅茶七夕限定7天限時快閃「午茶套組優惠」，8/1～8/7於全台門市購買美好假期指彩禮盒，即享「荔麗紅茶大杯2杯」由可不可招待免費喝；而且進入官方LINE連結，回傳「LOVE999」關鍵字，還有機會獲得限定驚喜隱藏版LOVE折價優惠。
甲文青：限時3天！芒果飲買一送一
甲文青8/6～8/8，限時3天，推出3款芒果系列飲品「芒芒文青」、「芒芒雪霜凍」、「芝士芒芒」買一送一，全台16家甲文青分店都響應，單店每日限量88組，把父親節當情人節一起過。
春陽茶事：「蜜桃系列」兩杯77折
春陽茶事七夕情人節限定優惠，果香濃郁的粉嫩「蜜桃系列」視覺超浪漫， 8/4情人節當天登場至門市購買「蜜桃冰沙」或「蜜桃烏龍茶」，可享有兩杯77折優惠，一人一杯甜蜜開喝，（限同品項、同容量。優惠一人限購一組，恕不提供外送和來電自取服務）。
迷客夏：「芋芋仙草奶露」上市！熊貓外送初露青茶第二杯5折
迷客夏全新打造「芋芋仙草奶露」，超綿蜜手搗芋泥混搭黑糖鮮奶冰沙，再配上嫩Q仙草凍，咀嚼控無法錯過的消暑口感。8/1～8/14限時2週，熊貓外送可享初露青茶第二杯5折優惠。
獨家「迷金／迷鑽／VIP 卡」會員活動，8/3(三)～8/16(二)，消費指定芋頭系列飲品（包含芋芋仙草奶露、手感芋圓芋泥鮮奶、芋圓茉香綠茶拿鐵、手感芋圓鮮奶），即可獲得「單茶系列－單杯折5元券」二張。（系統將統一於8/23前存入至優惠票券，最多可領取三次、單杯消費限用乙張，兌換至9/20）。
茶湯會：加價購「馬來貘聯名造型對筆」寫情話
茶湯會搶在七夕情人節推出馬來貘聯名造型對筆，黑白兩款筆身，一起書寫情話萌告白。茶湯會並與健康麥片品牌Daily Boost日卜力再度聯名推出功夫紅茶、紅豆拿鐵酥烤燕麥新口味，還有首度開賣的微笑珍珠與茶葉造型雞蛋糕，超萌。
3點1刻：七夕獨家限時「23款人氣飲品」買一送一
老夫老妻懶得出門的話，還可以趁3點1刻電商優惠，囤貨消暑飲品。掀起台灣最佳伴手禮奶茶熱潮的3點1刻，盛暑推出全新微米生技冷萃系列，首創冷水10秒沖泡即飲，保留完整風味與膳食纖維。8/4當天七夕獨家限時限定，23款人氣飲品包括烏龍茶、白咖啡、燕麥薏仁露、冰糖扁桃仁茶、朱家烏梅湯等，通通買一送一。
即日起，中秋限定禮盒最高享51折優惠、