LINE免費貼圖7組連發！父親節情人節限定 柴犬皮皮可愛
LINE免費貼圖父親情人節7組連發！超可愛柴犬皮皮又來萌翻大家，浮誇企鵝表情超多；還有憨兒親自手繪的傳愛貼圖，鮮豔生動的溫暖筆觸一定要下載。還有全新3款隱藏版搞笑貼圖，海豹叔叔激動吶喊「陪朕玩」。
1、LINE購物直播 × 柴犬皮皮
下載期限：2022/8/31
使用效期：90天
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2、生活市集 ╳ 阿趴
下載期限：2022/9/1
使用效期：180天
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3、PChome×柴語錄滷哥 心禮節傳心意
下載期限：2022/9/1
使用效期：90天
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4、凱基證券×育成基金會=傳愛一圓憨兒夢
下載期限：2022/9/1
使用效期：180天
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5、LINE購物 × 海豹叔叔 免費貼圖
下載期限：2022/8/27
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件即可免費下載！
6、R2M × WEBZEN FRIENDS
下載期限：2022/8/27
使用效期：180天
取得條件：免費下載拿貼圖
7、生日大劇場： Hokii不正經演出！
下載期限：2022/8/25
使用效期：180天
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