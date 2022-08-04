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孩子想長高「靠1神物」才對！醫揭關鍵：鈣質效果很有限

▲很多人認為「鈣」能幫助長高，其實這是錯誤迷思。對此，醫師陳奕成就表示，其實「吃鈣片或鈣粉對長高沒有幫助」。（示意圖／取自unsplash）
▲很多人認為「鈣」能幫助長高，其實這是錯誤迷思。對此，醫師陳奕成就表示，其實「吃鈣片或鈣粉對長高沒有幫助」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-04 10:14:32

許多父母對孩子的發育相當重視，想要孩子未來「高人一等」，因此從小到大無論是各種營養品或偏方，都想給小孩試一試；不過，很多人認為「鈣」能幫助長高，其實這是錯誤迷思。對此，兒童內分泌科醫師陳奕成就表示，其實「吃鈣片或鈣粉對長高沒有幫助」，並揭開正確解答「蛋白質」。

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「你有讓孩子補充什麼營養品嗎」，兒童內分泌科醫師陳奕成在臉書粉專發文，表示每當他在診間詢問家長，大概有8成會回「鈣片或鈣粉」，很像覺得這是一件理所當然的事。但每當他說「吃鈣片或鈣粉對長高沒有幫助」時，家長們幾乎都當場愣住，或反問「那要讓孩子吃什麼比較好呢」，陳奕成也解答「其實很簡單，也不用花大錢」，那就是「蛋白質」。

▲很多人認為「鈣」能幫助長高，其實這是錯誤迷思。對此，醫師陳奕成就表示，其實「吃鈣片或鈣粉對長高沒有幫助」。（示意圖／取自unsplash）
▲很多人認為「鈣」能幫助長高，其實這是錯誤迷思。對此，醫師陳奕成就表示，其實「吃鈣片或鈣粉對長高沒有幫助」。（示意圖／取自unsplash）
對此，陳奕成也解釋，很多爸媽以為要長高就要補充鈣，但其實只對了一小部分，因為「缺鈣的確會影響身高」，但「正常孩子補鈣對身高沒有影響」，而這個道理很簡單。因為「長高不是只有骨頭生長，身高長高除了骨頭變長以外，肌肉份量也要增加，皮膚覆蓋的面積也會跟著增加，加上血管、神經、血球等等細胞都會變多，這些都是需要大量的原料，也就是『蛋白質』」。

陳奕成說，其實人體大約有60%是水分，扣掉水以後，人的乾重有45%是蛋白質，是構成人體最重要的元素。因此補充蛋白質對生長有顯著的。他也提到，「長高主要是長骨兩端生長板的延長，生長板就是長骨兩端的軟骨層，骨頭能持續延展、生長，就是靠軟骨細胞不斷分裂、合成所達成的。因此骨頭能延長最主要是要靠蛋白質，其實不是靠鈣質，一味補充鈣質效果很有限」。

他建議家長可以幫孩子準備「每天每公斤1.5-2克蛋白質」，也就是說，一個20公斤的小學生，一天能吃到30-40克的蛋白質。像是一顆雞蛋大約含有7克蛋白質，一百毫升鮮奶約含3克蛋白質，一百克肉品調理後約含10克蛋白質，「其實只要平時有注意均衡飲食，每天吃到足夠的蛋白質，避免為了孩子的生長花冤枉錢」。（編輯：郭佩蓉）


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