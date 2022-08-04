孩子想長高「靠1神物」才對！醫揭關鍵：鈣質效果很有限

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對此，陳奕成也解釋，很多爸媽以為要長高就要補充鈣，但其實只對了一小部分，因為「缺鈣的確會影響身高」，但「正常孩子補鈣對身高沒有影響」，而這個道理很簡單。因為「長高不是只有骨頭生長，身高長高除了骨頭變長以外，肌肉份量也要增加，皮膚覆蓋的面積也會跟著增加，加上血管、神經、血球等等細胞都會變多，這些都是需要大量的原料，也就是『蛋白質』」。
陳奕成說，其實人體大約有60%是水分，扣掉水以後，人的乾重有45%是蛋白質，是構成人體最重要的元素。因此補充蛋白質對生長有顯著的。他也提到，「長高主要是長骨兩端生長板的延長，生長板就是長骨兩端的軟骨層，骨頭能持續延展、生長，就是靠軟骨細胞不斷分裂、合成所達成的。因此骨頭能延長最主要是要靠蛋白質，其實不是靠鈣質，一味補充鈣質效果很有限」。
他建議家長可以幫孩子準備「每天每公斤1.5-2克蛋白質」，也就是說，一個20公斤的小學生，一天能吃到30-40克的蛋白質。像是一顆雞蛋大約含有7克蛋白質，一百毫升鮮奶約含3克蛋白質，一百克肉品調理後約含10克蛋白質，「其實只要平時有注意均衡飲食，每天吃到足夠的蛋白質，避免為了孩子的生長花冤枉錢」。（編輯：郭佩蓉）