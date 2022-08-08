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「農遊券3.0」30萬份抽200元！7大QA懶人包：領用一次懂

▲30萬份「農遊券3.0」來了！農委會中秋節鼓勵民眾「剝文旦吃石斑」，即日起至9/30，凡於指定通路購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆消費滿600元以上，並至農遊券APP登錄發票，就有機會可以抽200元農遊券一張。《NOWnews今日新聞》統整7大QA懶人包，如何領用一次看懂。（圖／翻攝自農遊券官網）
▲30萬份「農遊券3.0」來了！農委會中秋節鼓勵民眾「剝文旦吃石斑」，即日起至9/30，凡於指定通路購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆消費滿600元以上，並至農遊券APP登錄發票，就有機會可以抽200元農遊券一張。《NOWnews今日新聞》統整7大QA懶人包，如何領用一次看懂。（圖／翻攝自農遊券官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-08 16:07:23

中國再次禁止我國部分農漁產品輸入，農委會今（8）日再度推出「農遊券3.0」，中秋節鼓勵民眾「剝文旦吃石斑」、採買烤肉應景食材，即日起至9/30，消費者凡於指定通路購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品，單筆消費滿600元以上，並至農遊券APP登錄發票，就有機會可以抽200元農遊券一張。將於10/5抽出30萬名幸運兒，全台超過3,500家農遊券合作業者皆可消費折抵，使用至12/5止。《NOWnews今日新聞》統整7大QA懶人包，如何領用一次看懂。

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Q1、如何參加「剝文旦吃石斑」，抽「農遊券3.0」活動？

111/8/8至111/9/30，至各大農漁會與農遊券活動合作業者，（可至農遊券官網查詢消費指定通路），或上四大農漁產電商平臺（GoFish!買魚去鱻魚購臺灣農產嘉年華農良直賣所），購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛等6項農漁產品。

單筆消費滿600元(含)以上，透過農遊券APP掃描店家活動QRcode，完成發票登錄即符合抽籤資格。總計30萬張，一張面額200元的「農遊券3.0」，（一個帳號僅有一次中獎機會；提醒分別持有兩張各消費300元的發票無法登錄抽獎）

而且新住民（永久居留證持有、外籍人口…），只要可以下載農遊券APP並完成註冊成為農遊券會員，依活動規則消費並完成登錄者，都可以參加農遊券抽籤喔。

▲如何參加「剝文旦吃石斑」抽獎「農遊券3.0」200元。（圖／翻攝自行政院農業委員會FB）
▲參加「剝文旦吃石斑」抽獎「農遊券3.0」獲得200元。（圖／翻攝自行政院農業委員會FB）
Q2、如何確認自己是否中籤「農遊券3.0」？

「剝文旦吃石斑」活動將於10/5抽出30萬名幸運兒，可獲得一張面額200元的「農遊券3.0」。屆時將透過「農遊券APP發送推播」通知中籤者；民眾也可於111/10/5下午5:00後，自行上農遊券官網「消費者專區 > 農遊券中籤查詢」查看自己有無中獎。

「農遊券3.0」可於111/10/5下午5:00後開始領券使用，使用期限至111/12/5。

Q3、收到中籤通知後，如何領取「農遊券3.0」？

農遊券APP中獎推播將於111/10/5開獎後陸續發送，中籤者可於111/10/5下午5:00後登入APP，於「票夾」進行領券、用券。值得注意的是，中籤入券會以消費者當時登錄的會員帳號（手機號碼）為入券依據，（一個帳號僅有一次中獎機會）。

Q4、使用自己的手機幫家中小孩或長輩註冊會員，也能參加「農遊券3.0」抽獎嗎​​​​​​​？

可以，依個手機號碼只能註冊一次，一支手機可以登入多的帳號（手機號碼），只要消費者的小孩或長輩有手機號碼，消費者即可使用手機協助家人完成註冊，並進行發票登錄。

Q5、家中小孩或長輩抽中「農遊券3.0」，如何於自己手機使用該券​​​​​​​？

農遊券APP票夾中的票券上，有一個「我要贈票」功能，經中獎者同意後可先協助小孩／長輩登入其帳號，將票券統一轉贈到消費者自己的農遊券帳號，以便後續消費結帳使用。轉贈成功後，請受贈者刷新自己的票夾，即可於票夾中看到轉贈的票券。提醒大家，票券轉贈需無使用過、無退票紀錄且票券面額為200元方能轉贈。

▲查詢文旦、石斑魚哪裡買。（圖／翻攝自行政院農業委員會FB）
▲農委會APP可查詢文旦、石斑魚哪裡買。（圖／翻攝自行政院農業委員會FB）
Q6、收到中籤推播，卻在APP​​​​​​​中找不到「農遊券3.0」？

先確認已收到中籤推播，於農遊券中籤查詢也有中獎紀錄。請消費者先確認APP是否為最新版本，並嘗試重新登入，即可於票夾中領券。若仍沒有看到票券，可撥打消費者客服專線或留言客服信箱，請專人協助。客服專線：07-9752215、客服信箱：[email protected]（服務時間：週一～週日8:30～18:30）。

Q7、如何使用「農遊券3.0」？

中籤幸運兒可至農遊券合作業者消費，結帳時以農遊券APP於票夾中點按欲消費的票券，並透過右上方的掃碼器，掃描店家提供之「業者收款碼」QRCode，或出示APP上欲消費的票券QRCode給店家掃描，均即可折抵消費金額。

「農遊券3.0」可使用在農遊券合作業者消費，（如農村好物、農社企業者、農村社區組織團體、休閒農場、田媽媽、農漁特產品銷售據點、國家森林遊樂區…等）；或參閱農遊券官網「去哪裡消費」。

提醒大家，「農遊券3.0」使用採電子錢包方式「不找零」，單一票券總面額200元，包含面額100元2張，每次消費可依需求分次使用，且不得折現。農遊券使用等同現金消費，消費者如有換貨需求，屬一般消費行為，涉及各店家換貨規定，建議洽詢購買之農遊券合作商家辦理。


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