摩斯搶先開賣「石斑魚漢堡」！8/1全台100間門市限量開賣
力挺台灣在地食材！今夏石斑魚受到各界關注，不等麥當勞出手，MOS摩斯漢開發全新風味「柚香黑醋龍虎石斑珍珠堡」，8月1日起在全台100間門市限量開賣！同屬東元集團的其他品牌也共同推出石斑饗宴，樂雅樂則主打「龍虎石斑干貝紙鍋」，「餡老滿」則以整尾石斑魚重現重慶經典川菜「酸菜石斑」。至於崇越集團號召旗下安永集團響應政府呼籲，新成立「樂魚漢堡」，選用在地龍虎斑推出「香柚和風石斑堡」搶客。
東元餐飲集團今（28）日號召旗下4大品牌一起推出5大「石斑饗宴」，MOS摩斯漢堡繼2020年研發全球首顆「龍虎石斑珍珠堡」廣獲好評，2021年再以「蒲燒石斑珍珠堡」席捲全台，摩斯今年創新開發「柚香黑醋龍虎石斑珍珠堡」將於8/1限量重磅開賣，每個120元，在全台100間門市發售。
「柚香黑醋龍虎石斑珍珠堡」採用肉質豐厚、清甜可口的「龍虎石斑魚」，手工切片處理，均勻裹上麵漿及特製麵包粉，油炸出金黃酥脆的鮮嫩魚排。搭配層層對疊的青翠生菜與蕃茄粒，淋上多款風味醋、梅子汁、香桔汁和柚子醬一起熬煮的柚香黑醋醬，鋪排在招牌代表作米漢堡上，讓人食指大動。業者表示：「東元餐飲集團長期支持在地農、漁產，堅持使用新鮮食材推出當季限定商品。」
人氣日式樂雅樂餐廳則嚴選在地富含膠質的「龍虎石斑魚」、與鮮嫩Q彈的北海道大干貝入鍋，於即日起至9/11止，祭出「龍虎石斑干貝紙鍋套餐」，採用經典紙包魚料理手法，完美保留海鮮精華與甘美湯汁，清爽不膩口地品嚐紮實彈牙的魚肉。
「餡老滿」則以整尾石斑魚重現重慶經典川菜「酸菜石斑」，酸辣香濃滋味迸發炎夏好胃口；並延續知名經典粵菜作法打造「麒麟石斑」，專屬客製化桌菜限定限店商品，滿足老饕味蕾。
即日起來自日本最大連鎖食堂的美樂食餐飲，也針對年輕人喜好推出「酥炸龍虎石斑魚」，有別於傳統清蒸烹調方式，採厚切油炸後再搭配檸檬汁或海鮮炸物絕配塔塔醬，創新開胃。
而一直傳聞已在洽談石斑魚入料的麥當勞，目前仍表示「台灣麥當勞重視並希望多選用在地食材，將進一步瞭解評估。」