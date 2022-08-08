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旅美日記／與現役NBA球員對抗　蘇士軒越級打怪、大豐收

▲新北國王與現役NBA球員打練習賽。新北國王提供
▲新北國王與現役NBA球員打練習賽。新北國王提供

文/廖聿偉

2022-08-08 15:41:06

PLG職籃聯盟新北國王積極培養潛力股，由總經理毛加恩領軍，帶李愷諺、簡祐哲、蘇士軒與陳俊男等4名球員，赴美展開2週的移訓，一轉眼間，美國行已進入尾聲，球員明天就將搭機返台，蘇士軒直言，「有點捨不得，感覺才剛調整好時差，就要回去了。」

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上季SBL最佳第六人蘇士軒今夏轉戰國王，被球隊視為即戰力球星，本次也是他人生第一次到美國，他透過《Nownews》分享旅美日記，將所見所聞，與球迷分享。

國王球員一致認為，本次美國行收穫滿滿，不僅接受知名訓練師Drew Hanlen和Phil Handy訓練，還參加Drew League和Venice街頭賽事，體驗高強度的美式籃球。

蘇士軒說，「每一場比賽都有獨特的感受，每一次訓練也都有收穫。撇除訓練的內容，這裡聚集很多來自各國頂尖的訓練員和球員都想與Drew Hanlen學習，他們也會擔任防守者、傳球員與我們對抗，發現他們都很注重細節，且攻守都有很高的水平，即使只有約1.5小時的訓練，但都很精實，強度也非常高。」

▲蘇士軒。新北國王提供
▲蘇士軒。新北國王提供
國王軍團還在練習賽中與現役NBA球員過招，包括溜馬後衛Tyrese Haliburton、魔術Mo Bamba、尼克Isaiah Hartenstein、快艇Semi Ojeleye、老鷹Solomon Hill、七六人Charles Bassey等人都有出賽。

蘇士軒表示，「即使在國際賽，也沒有遇過等級如此高的球員。本次練習賽印象最深刻的是Tyrese Haliburton和Mo Bamba，Tyrese看起來很瘦，但對抗性卻很強，動作非常靈活，運球很有節奏感；Mo Bamba身材很好，加上手長腳長，又會投外線，非常難守。」

球隊明天晚上(美國時間)就要搭機返台，早上訓練完後，蘇士軒打算到附近買紀念品，並把握機會吃美食。蘇士軒笑說，「這不僅是我第一次去美國，也是首次離開亞洲，所以最後一天會多拍些照片，也希望明年還能再跟球隊來美國移訓。」

▲蘇士軒第一次去美國，也利用空檔到景點走走。蘇士軒提供
▲蘇士軒第一次去美國，也利用空檔到景點走走。蘇士軒提供

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