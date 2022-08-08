旅美日記／與現役NBA球員對抗　蘇士軒越級打怪、大豐收

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國王球員一致認為，本次美國行收穫滿滿，不僅接受知名訓練師Drew Hanlen和Phil Handy訓練，還參加Drew League和Venice街頭賽事，體驗高強度的美式籃球。
蘇士軒說，「每一場比賽都有獨特的感受，每一次訓練也都有收穫。撇除訓練的內容，這裡聚集很多來自各國頂尖的訓練員和球員都想與Drew Hanlen學習，他們也會擔任防守者、傳球員與我們對抗，發現他們都很注重細節，且攻守都有很高的水平，即使只有約1.5小時的訓練，但都很精實，強度也非常高。」
國王軍團還在練習賽中與現役NBA球員過招，包括溜馬後衛Tyrese Haliburton、魔術Mo Bamba、尼克Isaiah Hartenstein、快艇Semi Ojeleye、老鷹Solomon Hill、七六人Charles Bassey等人都有出賽。
蘇士軒表示，「即使在國際賽，也沒有遇過等級如此高的球員。本次練習賽印象最深刻的是Tyrese Haliburton和Mo Bamba，Tyrese看起來很瘦，但對抗性卻很強，動作非常靈活，運球很有節奏感；Mo Bamba身材很好，加上手長腳長，又會投外線，非常難守。」
球隊明天晚上(美國時間)就要搭機返台，早上訓練完後，蘇士軒打算到附近買紀念品，並把握機會吃美食。蘇士軒笑說，「這不僅是我第一次去美國，也是首次離開亞洲，所以最後一天會多拍些照片，也希望明年還能再跟球隊來美國移訓。」
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