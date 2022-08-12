COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《原子少年》天王星現身SKM Park！8/15獻唱《新楓之谷》

▲《原子少年》冠軍「天王星」擔任「楓潮大使」代言人，8/15(一)將於正式盛大開幕的SKM Park舞台舉辦粉絲見面會，獻唱「新楓之谷」全新「楓潮主題曲－Level UP」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《原子少年》冠軍「天王星」擔任「楓潮大使」代言人，8/15(一)將於正式盛大開幕的SKM Park舞台舉辦粉絲見面會，獻唱「新楓之谷」全新「楓潮主題曲－Level UP」。（圖／遊戲橘子提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-12 12:02:182022-08-12 12:14:10

《原子少年》奪下冠軍的「天王星」，馬上擔任「楓潮大使」代言人，將於正式盛大開幕的SKM Park舞台舉辦粉絲見面會，8/15(一)獻唱「新楓之谷」全新「楓潮主題曲－Level UP」，粉絲不只可以近距離pick本命，還有機會獲得官方準備的獨家周邊小禮，期間遊逛Outlets還享全年3折起加疊消費多件折扣或滿額贈，有吃又有玩，今夏最嗨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
8/15(一)～8/28(日)遊戲橘子旗下遊戲「新楓之谷」歡慶17週年，舉辦夏日限定「翻玩楓潮積木展」，於SKM Park舞台打造暑假最萌打卡景點！將遊戲經典場景玩具城作為展區設計概念，繽紛活潑的鮮明色調，讓人彷彿真實走入遊戲中的冒險世界；本次還攜手全台唯一樂高認證大師「黃彥智」再秀傳奇，打造巨型4米高的楓葉積木牆，並設置三大互動遊戲區，與各式繽紛童趣互動裝置，大小朋友們都能盡情體驗與遊玩。

▲《原子少年》第一季完美收官，天王星奪下冠軍團，確定出道。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》每次表演都燃炸全場的冠軍「天王星」，即將於SKM Park舞台嗨翻南台灣。（圖／野火娛樂提供）
日前於選秀節目《原子少年》奪下總冠軍的「天王星」，擔任最新「楓潮大使」代言人，8/15(一)將驚喜現身SKM Park舞台，獻唱「新楓之谷」全新「楓潮主題曲－Level UP」，現場除可獲得官方準備的獨家周邊小禮，更有機會與偶像近距離互動。絕對是南部粉絲們一大好消息，之前不方便到錄影現場支持少年們的鐵粉，這次一定不能再錯過pick本命的好機會！

除了夯爆偶像少年，SKM Park Outlets週末假日也規劃多場表演活動，8/13(六)高雄市政府青年局「2022雄爭舞鬥全國街舞大賽」，將由嘻小瓜主持開場排舞賽、Battle賽、KPOP即播即跳；並邀請人氣高漲的「美秀集團」獻唱台式搖滾〈我要你愛〉。

▲SKM Park正式盛大開幕，與試營運期間相比，又新增不少人氣品牌進駐。（圖／新光三越提供）
▲SKM Park正式盛大開幕，與試營運期間相比，又新增不少人氣品牌進駐。（圖／新光三越提供）
▲新光三越首間Outlet「SKM Park」1/26試營運，《NOWnews今日新聞》搶先直擊，揭露高雄SKM Park全台獨家亮點，保證全年平均3折起；全台最完整戶外運動品牌、全台最大VR虛擬實境樂園，還有11大特色娛樂店等。以及法雅客竟在SKM Park全台首家引進「福利品專區」，祭出獨家折扣商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新光三越首間Outlet「SKM Park」除了全年平均3折起的好逛折扣，還有全台最完整戶外運動品牌、全台最大VR虛擬實境樂園，及11大特色娛樂店，適合全家出遊。（圖／記者蕭涵云攝）
無謂疫情展開試營運的SKM Park已正式盛大開幕，上半年導入MICHAEL KORS、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、PORTER INTERNATIONAL、POLO RALPH LAUREN等多家經典品牌；其中全新BURBERRY南部獨家Outlet店，推薦全年精選商品折扣，開幕首日中午業績已飆破百萬；多間獨家運動大店adidas（全台最大將近400坪、全年35折起）、NIKE、PUMA、new balance（全面35折起，開幕滿3,300元現抵300元）等都創佳績，開店就有刷手針對聯名商品掃貨結帳。連童裝WHY AND 1/2限定折扣特賣商品4折起，也創下單日業績超過百萬。

其中，Club Monaco南台灣首間Outlet店鋪已全新開幕，連今年春季新品都下殺全面折扣最低2折起，購買2件以上還有折上折；高雄獨家AllSaints商品最低5折起，開幕期間再享指定商品3件9折；POLO RALPH LAUREN 8/14(日)限定活動，不限金額消費即贈造型棉花糖；美國百年休閒品牌BROOKS BROTHERS全年4折起，活動期間享多件折扣二件再9折。

▲全新BURBERRY南部獨家Outlet店，首日創百萬業績。（圖／新光三越提供）
▲全新BURBERRY南部獨家Outlet店，首日創百萬業績。（圖／新光三越提供）
偷偷再透露，南台灣首間雅詩蘭黛集團outlet店「The Cosmetics Company Store」即將登場，將可划算購入Estee Lauder、MAC、Jo Malone、Bobbi Brown、Origins品木宣言、倩碧等品牌；人氣日本國民家居「Nitori 宜得利」也將開設南台灣首間家居寢具專門店；美式休閒風潮的「Nautica」預計9月初於戶外街區開幕；歐洲女裝複合大店「KARIN VEIT」也將進駐販售德國女裝Marc Cain、Luisa Cerano、Weill等品牌。

大家最關心的餐飲美食，美式餐廳T.G.I FRIDAYS歡慶開幕，消費滿1,200元即贈豬肋排，至今已送出超過600份；泰式料理瓦城也祭出消費1,200元就送招牌菜色風味椒麻雞。另外還有必吃韓國美食豆腐村、花韓燒，新加坡山水婆、義大利Sunny Queen、尖牙義式廚房、越南道地口味Lò Bánh Mì 樂邦迷等異國美食可嚐鮮；北海道起司蛋糕老店「函館菓子工坊」也將於SKM Park推出高雄獨家快閃店。

SKM Park Outlets熱烈招募會員，凡消費滿2,000即享天天抽最新型iPad Air資格，首七日還加碼翻倍抽。開幕限定迎賓禮，消費滿1,500元贈樂扣樂扣咖啡隨行杯（限量500份）。每週末特別限定寵愛會員消費滿額送CHIMEI分離式料理鍋、KOLIN定時涼風大廈扇、WMF ROFI-PFANNEN24cm煎鍋等精美家用品。會員卡消費單筆100元就可以兌換3點會員點數；針對金卡及白金卡會員也特別推出獨家滿額贈；並聯合七大限定銀行推出開幕滿額禮。

▲SKM Park開幕成為高雄全新遊玩買逛據點。（圖／新光三越提供）
▲SKM Park開幕成為高雄全新遊玩買逛據點。（圖／新光三越提供）

《原子少年》神秘小分隊亞特蘭提斯　8/21新光三越開唱

直擊新光三越SKM Park「5大亮點」　買得到法雅客福利品

新光三越SKM Park明試營運！保證3折起　50個獨家店進駐

日本「% ARABICA」超人氣咖啡　台灣首店落腳象山明開幕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀