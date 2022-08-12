《原子少年》天王星現身SKM Park！8/15獻唱《新楓之谷》

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日前於選秀節目《原子少年》奪下總冠軍的「天王星」，擔任最新「楓潮大使」代言人，8/15(一)將驚喜現身SKM Park舞台，獻唱「新楓之谷」全新「楓潮主題曲－Level UP」，現場除可獲得官方準備的獨家周邊小禮，更有機會與偶像近距離互動。絕對是南部粉絲們一大好消息，之前不方便到錄影現場支持少年們的鐵粉，這次一定不能再錯過pick本命的好機會！
除了夯爆偶像少年，SKM Park Outlets週末假日也規劃多場表演活動，8/13(六)高雄市政府青年局「2022雄爭舞鬥全國街舞大賽」，將由嘻小瓜主持開場排舞賽、Battle賽、KPOP即播即跳；並邀請人氣高漲的「美秀集團」獻唱台式搖滾〈我要你愛〉。
無謂疫情展開試營運的SKM Park已正式盛大開幕，上半年導入MICHAEL KORS、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、PORTER INTERNATIONAL、POLO RALPH LAUREN等多家經典品牌；其中全新BURBERRY南部獨家Outlet店，推薦全年精選商品折扣，開幕首日中午業績已飆破百萬；多間獨家運動大店adidas（全台最大將近400坪、全年35折起）、NIKE、PUMA、new balance（全面35折起，開幕滿3,300元現抵300元）等都創佳績，開店就有刷手針對聯名商品掃貨結帳。連童裝WHY AND 1/2限定折扣特賣商品4折起，也創下單日業績超過百萬。
其中，Club Monaco南台灣首間Outlet店鋪已全新開幕，連今年春季新品都下殺全面折扣最低2折起，購買2件以上還有折上折；高雄獨家AllSaints商品最低5折起，開幕期間再享指定商品3件9折；POLO RALPH LAUREN 8/14(日)限定活動，不限金額消費即贈造型棉花糖；美國百年休閒品牌BROOKS BROTHERS全年4折起，活動期間享多件折扣二件再9折。
偷偷再透露，南台灣首間雅詩蘭黛集團outlet店「The Cosmetics Company Store」即將登場，將可划算購入Estee Lauder、MAC、Jo Malone、Bobbi Brown、Origins品木宣言、倩碧等品牌；人氣日本國民家居「Nitori 宜得利」也將開設南台灣首間家居寢具專門店；美式休閒風潮的「Nautica」預計9月初於戶外街區開幕；歐洲女裝複合大店「KARIN VEIT」也將進駐販售德國女裝Marc Cain、Luisa Cerano、Weill等品牌。
大家最關心的餐飲美食，美式餐廳T.G.I FRIDAYS歡慶開幕，消費滿1,200元即贈豬肋排，至今已送出超過600份；泰式料理瓦城也祭出消費1,200元就送招牌菜色風味椒麻雞。另外還有必吃韓國美食豆腐村、花韓燒，新加坡山水婆、義大利Sunny Queen、尖牙義式廚房、越南道地口味Lò Bánh Mì 樂邦迷等異國美食可嚐鮮；北海道起司蛋糕老店「函館菓子工坊」也將於SKM Park推出高雄獨家快閃店。
SKM Park Outlets熱烈招募會員，凡消費滿2,000即享天天抽最新型iPad Air資格，首七日還加碼翻倍抽。開幕限定迎賓禮，消費滿1,500元贈樂扣樂扣咖啡隨行杯（限量500份）。每週末特別限定寵愛會員消費滿額送CHIMEI分離式料理鍋、KOLIN定時涼風大廈扇、WMF ROFI-PFANNEN24cm煎鍋等精美家用品。會員卡消費單筆100元就可以兌換3點會員點數；針對金卡及白金卡會員也特別推出獨家滿額贈；並聯合七大限定銀行推出開幕滿額禮。