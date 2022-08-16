泡麵「天堂吃法」沒試過弱掉！老饕超上癮：飽到明天中午
泡麵已成為現代人最方便的飲食選擇之一，便宜、省時等特性，無論放在三餐或宵夜都相當適合，而除了一般放下調理包的吃法外，多變的料理方式也是其一大賣點，對此有網友就分享泡麵的「天堂級吃法」，標榜這樣吃「一定會飽」，多數人看完後也深表同感，直言「沒試過就弱掉了」。
泡麵的料理方式五花八門，一名網友就在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「當泡麵吃不飽，就加一碗飯，會飽」，只見附圖中，她將一碗加滿熱水煮熟的泡麵，再倒入一碗白飯，整道餐點份量瞬間升級，不僅能填飽肚子，在口感上也更加多元。
雖然泡麵加飯並非特別新奇的吃法，不過貼文一出仍受到眾多網友熱議，紛紛回應「會飽到明天中午」、「加飯意外的蠻好吃的，不止泡麵，其他的麵也是，如果能把麵弄碎口感更好」、「看過泡麵的很多吃法，還是覺得加飯最對味」、「省錢又能增添口感，泡麵加飯就是王道」、「加科學麵也不錯，但白飯還是第一順位」、「這是天堂級的吃法」。
不過也有部分網友認為，湯泡麵直接加白飯應該需要做些許改良更好，「應該飯歸飯，泡麵歸泡麵這樣吃」、「麵吃完再加飯吧，這樣尬在一起，確定賣相不會降低食慾嗎」、「先吃完麵，再斟酌放多少飯進麵湯，這樣比較好，也不會浪費」、「可以麵吃完再做湯泡飯嗎？這樣看起來實在有點難下嚥」、「我習慣吃完麵再泡飯，蠟筆小新也這樣吃」。（編輯：張志浩）