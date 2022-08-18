大埔鐵板燒「省錢吃法」被破解！老饕認了：內行的才知道
鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛，而談及台灣鐵板燒，除了高檔集團的鐵板燒以外，就屬知名平價連鎖餐飲「大埔鐵板燒」最受歡迎。近日，就有網友分享自己要去吃大埔鐵板燒前都會先查Google評價，其原因曝光後，讓不少老饕大讚聰明，引起討論。
一名網友在臉書社團「鄉民美食社團」貼文指出「自從知道大埔鐵板燒可以續菜之後，常常要去吃之前，都會上網看一下Google評論，看有沒有可以『續菜』的評論，有的話再過去哈哈哈！這樣省錢又吃得飽，同樣都花一樣的錢，幹嘛要去吃不能續菜的大埔鐵板燒哈哈哈哈，分享給大家」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「每次都賭運氣，每次都沒吃到續菜的！學起來了！」、「哈哈哈也太聰明，都沒吃過可以續菜的」、「我之前也是這樣查，查到我家附近一間可以續菜的，之後都固定去吃超棒」、「大胃口的適合去可以續菜的，省錢省起來！」、「剛剛上網查真的評論都會寫XD我家附近有一間可以續菜，太棒了！」、「內行都知道這招XD各縣市都很適用哈哈，評價越高通常都有續菜」。
事實上，大埔鐵板燒各家店規定不同，有些可以續菜有些則無法，在Google評價上分數差距非常大，而《NOWnews》記者也上網搜尋，發現其中評價3.0顆星的大埔鐵板燒店家的評論中，就沒有顧客提到可以續菜的問題；然而4.2顆星的大埔鐵板燒店家，就有不少老饕紛紛提到「這間可以續菜！好吃」、「好吃老闆態度又好，還能加菜，雖然份量已經多到吃不下了」、「內用可以免費加菜一次，超棒的」沒想到這樣的規定差別，讓網友巧妙破解引發討論。（編輯：張嘉哲）