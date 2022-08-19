詐騙集團也要減肥？力邀「減重團隊」飛柬埔寨 結局糗翻
近日台灣人被高薪工作誘惑到柬埔寨詐騙的事蹟頻傳，且不止柬埔寨，包括寮國、泰國、緬甸、杜拜等國家案例都開始爆出，手法包含透過人力銀行、臉書等社群訊息比比皆是，近日也有從事健身、減重協助工作的網友分享，他的「減重團隊」受邀到柬埔寨幫那邊的公司員工進行減重，立馬被他識破，機智回應掀起熱議。
原PO在臉書社團「柬埔寨詐騙爆料大小事」分享3張對話截圖，圖中可見，對方自稱是在柬埔寨的一家小公司，由於看見原PO公司有減重的廣告，因此想找「專業團隊協助公司的員工同仁減肥」，希望教練團隊能搭機前往，原PO則回應「柬埔寨有點遠，公司可以透過網路售服方式，線上協助對方員工減重」。
怎料對方仍不妥協，強調主管願意安排所有人的機票、住宿和伙食，原PO當下已經看出對方為詐騙集團，於是繼續周旋回覆「團隊有營養師、護理師、醫師、健身教練，以及體態管理教練，要和大家詢問可行時間」，最後表示空檔只有「假日而已」。
眼見計畫可能得逞，詐騙集團不斷詢問「下週五先來，可以嗎？幾個人過來？」原PO只是冷淡地繼續回應「假日而已」，搞得詐騙集團也心急如焚，最後原PO傳訊表示「假日而已，請你用台語念」，對方才恍然大悟「假日而已」的台語發音和髒話非常相似，整場鬧劇才解決。
事實上，柬埔寨詐騙的手法多元，全球反詐騙組織也宣導「從事攝影、化妝、舞蹈、魔術等等各種娛樂表演團隊，如果有收到類似邀請去國外工作或者表演，賺美金費用而且食宿全包的千萬要小心，這極度可能是最新套路！真的要提醒身邊的朋友，提醒一個是一個！」（編輯：張志浩）