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刷牙恐干擾好眠？日睡眠醫師揭秘　睡前10項NG行為一次看

▲日本睡眠醫師分享「睡前10項NG行為」，睡前刷牙竟然也上榜！（示意圖/Unsplash）
▲日本睡眠醫師分享「睡前10項NG行為」，睡前刷牙竟然也上榜！（示意圖/Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-25 10:11:30

你有這些習慣嗎？許多民眾在睡覺前都會先刷牙，保持口腔潔淨，或是利用手機設定隔天的鬧鐘，然後在入睡之前做個鍛鍊肌肉的運動等等，但這些行為可能都是干擾睡眠品質的因素，日本睡眠專家就分享「睡前10項NG行為」，快來看看你是否也有這些習慣吧！

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日本睡眠學會認證的醫師白濱龍太郎日前接受《日刊SPA》專訪時，提到大部分民眾都習慣在睡前一刻才刷牙，不過由於刷牙會刺激牙齦，導致體內助眠的睡眠荷爾蒙褪黑激素分泌減低，所以白濱龍太郎建議，最好改在睡前1小時先行刷牙，如果很想在睡覺前持續保持口腔清爽，則可改用漱口取代。另外坊間也有人建議睡前喝水可以幫助補中水分，不過白濱龍太郎則認為喝過多的水反而容易半夜頻尿、起床上廁所而中斷睡眠，因此如果想要一覺好眠，在晚餐時喝足夠的水即可。

▲日本睡眠醫師白濱龍太郎認為睡前一刻才刷牙，會導致褪黑激素分泌減低而影響睡眠品質，建議最好睡前一小時就刷完牙齒。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲日本睡眠醫師白濱龍太郎認為睡前一刻才刷牙，會導致褪黑激素分泌減低而影響睡眠品質，建議最好睡前一小時就刷完牙齒。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
睡覺前才使用手機設定鬧鐘，也被白濱龍太郎認為是影響睡眠的元兇之一，除了會被手機的藍光干擾，而且依賴鬧鐘起床的身體也時常會產生疲憊感，雖然不容易做到，但培養規律的生理時鐘，讓身體在天亮時自然醒來才是最佳的狀態。同時白濱龍太郎也提到，有些人就寢後輾轉難眠，便不自覺意識到時間流逝，反而會影響心情、在黑暗中產生負面情緒，最好先暫時離開床鋪，緩和一下心情之後再入睡會比較好。

因此《日刊SPA》整理出10大睡前的NG行為清單：

1. 晚上只沖澡

2. 睡前做肌力訓練

3. 睡前喝大量的水

4. 睡覺前一刻才刷牙

5. 睡前才設定手機鬧鐘

6. 總是依靠鬧鐘叫醒起床

7. 睡不著還一直賴在床上

8. 好幾年都使用同一張床墊

9. 半夜爬起來看時間

10. 假日睡眠時間過長（編輯：陳珮瑜）

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