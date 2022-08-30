COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

米其林指南只懂星星？葡萄、酒杯和寶寶大頭代表意義揭秘

▲美食聖經《米其林指南》，除了大家耳熟能詳的3顆星星符號，竟然還有機會獲得葡萄、酒杯和米其林寶寶的大頭？（圖／翻攝自米其林官網）
▲美食聖經《米其林指南》，除了大家耳熟能詳的3顆星星符號，竟然還有機會獲得葡萄、酒杯和米其林寶寶的大頭？（圖／翻攝自米其林官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-30 06:55:00

美食聖經《MICHELIN GUIDE米其林指南》，本週已揭曉2022年《台北、台中、台南 & 高雄米其林指南》Bib Gourmand必比登推介完整名單，8/30將揭曉星級餐廳名單。除了大家耳熟能詳的星星符號，交叉的湯匙和叉子又代表什麼意義？你可知道其實米其林也有「酒店評級」？而且《米其林指南》不只可以摘星，竟然還有機會獲得葡萄、酒杯和米其林寶寶的大頭？究竟各自代表什麼意思，《NOWnews今日新聞》替大家整理懶人包一次看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
當餐廳被《MICHELIN GUIDE米其林指南》評分後，便有機會獲頒1到3顆星。據悉，當評審員授予餐館星星時，不看餐廳裝潢、餐桌布置，或服務品質，這些餐館的特色，是另外透過交叉的湯匙和叉子符號表達出餐館環境的舒適度和品質，「尚算舒適、舒適、很舒適、頂級的舒適享受、傳統風格的奢華」五個等級；「酒店評級」也有「尚算舒適、舒適、很舒適、頂級的舒適享受、傳統風格的奢華」五個等級。

而本週已公開、堪稱平價美食指標的必比登推介，代表符號就是名為「必比登」的米其林寶寶舔嘴唇的模樣，主要推薦「物有所值」的美食，官方定義指的是花費不到新台幣1000元，就能吃到3道菜的美味小館，街坊巷弄的好吃小店、甚至是路邊攤，也都有機會獲得推薦。另外在《米其林指南法國 2016》中，還出現了當時全新的 L’assiette，代表「口味尚佳」的米其林餐盤推薦，多半指的是簡單良好的食物。

▲號稱平價版米其林指南，何謂「必比登」？「必比登美食推介餐廳」又有何標準？回顧2021台北台中米其林指南 必比登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林指南官網）
▲1997年首次將「必比登推介」符號變身成米其林寶寶舔嘴唇的模樣。（圖／翻攝自米其林指南官網）
▲《台北台中米其林指南 2021》，由山海樓行政主廚蔡瑞郎（圖左）和陽明春天（士林）行政主廚薛永鴻（圖右），代表獲得首度頒發的米其林綠星。（圖／翻攝自米其林官網）
▲《台北台中米其林指南 2021》，由山海樓行政主廚蔡瑞郎（圖左）和陽明春天（士林）行政主廚薛永鴻（圖右），代表獲得首度頒發的米其林綠星。（圖／翻攝自米其林官網）
另外，《米其林指南》也以年度獎項「米其林綠星」，舉薦在道德與環保永續上堅持並領先的餐廳，除了最基本的努力減少浪費、與注重永續的供應商與生產者合作，甚至不使用塑膠和與其他無法回收的材料，都在評選標準內。任何入選《米其林指南》的餐廳，無論是米其林餐盤、必比登推介或是獲得米其林星的餐廳，都有機會再奪下「米其林綠星」，如2021年《台北台中米其林指南 2021》中，由山海樓和陽明春天（士林）便獲得首度頒發的米其林綠星。

而被《米其林指南》評選的餐館中，若有讓人印象深刻的葡萄酒、清酒和雞尾酒單，也會頒給這些提供精湛飲料的餐館一些有趣的特殊符號，如葡萄代表供應優良的酒類，清酒瓶代表了供應優良的清酒類，而雞尾酒杯符號、則代表供應優良的雞尾酒類。

甚至部分擁有獨特性的地方性美食，也能獲得《米其林指南》少見的特殊符號，如在西班牙，一些高水準的西班牙小吃店（tapas），除了能獲得葡萄酒符號，更有機會受封額外的牙籤符號；而在英國愛爾蘭指南中，有水準的酒吧還會被標上啤酒杯的符號。

▲《米其林指南》的「餐館評級」。（圖／翻攝自米其林官網）
▲《米其林指南》的「餐館評級」。（圖／翻攝自米其林官網）
▲《米其林指南》的「酒店評級」。（圖／翻攝自米其林官網）
▲《米其林指南》的「酒店評級」。（圖／翻攝自米其林官網）
▲《米其林指南》還有葡萄、清酒與雞尾酒杯符號。（圖／翻攝自米其林官網）
▲《米其林指南》還有葡萄、清酒與雞尾酒杯符號。（圖／翻攝自米其林官網）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

米其林指南怎麼選？5大評審標準、3顆星星意義一次搞懂

《米其林指南2022》必比登推介公布完整名單！59家新入選

必比登推介是什麼？號稱「平價版米其林」　1千元吃3道菜

米其林寶寶為什麼是白色的？6個「必比登」小常識懶人包

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀