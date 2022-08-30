米其林指南只懂星星？葡萄、酒杯和寶寶大頭代表意義揭秘

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而本週已公開、堪稱平價美食指標的「必比登推介」，代表符號就是名為「必比登」的米其林寶寶舔嘴唇的模樣，主要推薦「物有所值」的美食，官方定義指的是花費不到新台幣1000元，就能吃到3道菜的美味小館，街坊巷弄的好吃小店、甚至是路邊攤，也都有機會獲得推薦。另外在《米其林指南法國 2016》中，還出現了當時全新的 L’assiette，代表「口味尚佳」的米其林餐盤推薦，多半指的是簡單良好的食物。
另外，《米其林指南》也以年度獎項「米其林綠星」，舉薦在道德與環保永續上堅持並領先的餐廳，除了最基本的努力減少浪費、與注重永續的供應商與生產者合作，甚至不使用塑膠和與其他無法回收的材料，都在評選標準內。任何入選《米其林指南》的餐廳，無論是米其林餐盤、必比登推介或是獲得米其林星的餐廳，都有機會再奪下「米其林綠星」，如2021年《台北台中米其林指南 2021》中，由山海樓和陽明春天（士林）便獲得首度頒發的米其林綠星。
而被《米其林指南》評選的餐館中，若有讓人印象深刻的葡萄酒、清酒和雞尾酒單，也會頒給這些提供精湛飲料的餐館一些有趣的特殊符號，如葡萄代表供應優良的酒類，清酒瓶代表了供應優良的清酒類，而雞尾酒杯符號、則代表供應優良的雞尾酒類。
甚至部分擁有獨特性的地方性美食，也能獲得《米其林指南》少見的特殊符號，如在西班牙，一些高水準的西班牙小吃店（tapas），除了能獲得葡萄酒符號，更有機會受封額外的牙籤符號；而在英國愛爾蘭指南中，有水準的酒吧還會被標上啤酒杯的符號。
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