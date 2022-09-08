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記者真心話／iPhone 14動態島化劣勢為優勢！不愧是蘋果

▲iPhone 14 Pro系列將擺脫不了的祖傳瀏海螢幕，運用軟體從劣勢轉為強大特色，讓全球果粉掀起討論。（圖／官方提供）
▲iPhone 14 Pro系列將擺脫不了的祖傳瀏海螢幕，運用軟體從劣勢轉為強大特色，讓全球果粉掀起討論。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-08 14:46:30

果下半年第一場發表會於今(8)凌晨舉辦，正式揭曉猜了大半年的iPhone 14系列的相關細節，同時有智慧錶有全新產品線Apple Watch Ultra和第二代的AirPods Pro耳機。總結整場發表會，會更加佩服近年的網路上的各路爆料大神，幾乎8成都有命中，可說是神預言了！而以果粉來說，整場還是可以看不少驚喜，其中最讓人拍案叫絕的應該就是「動態島」，讓10多年資深果粉也忍不住說：「根本是天才！」將iPhone擺脫不了的祖傳瀏海螢幕，運用軟體從劣勢轉為強大特色，但實際的運用效果如何，也是要等時機體驗才會知道。

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雖然這次發表會沒有「One More Thing」可以期待，在深夜的發表會看到「動態島」的推出，徹底趕走了不少瞌睡蟲。原本外傳iPhone 14 Pro系列會採用驚嘆號的挖孔設計，但在發表會上出現的是一個小膠囊被包裝在各種通知列裡面，既然無法捨去前鏡頭，就運用軟體讓使用者感受不到挖了孔的存在，再加入各種通知的運用，此一設計，應該是從iPhone X改為全螢幕後，蘋果在螢幕上做出最大的翻新變革，「不愧是蘋果！」

另外，同樣是在iPhone 14 Pro限定的大進化，將主鏡頭從1200萬畫素提升到4800萬畫素，1200萬畫素這顆可說是祖傳鏡頭，從2015年的iPhone 6s就開始使用，7年的時間，Android陣營都來到億級畫素，iPhone 14 Pro終於進化了，心中忍不住冒出：「終於清完料了嗎？」

在Android陣營4800萬畫素可能被列在中階甚至是入門手機，但蘋果的4800萬畫素玩出了新高度，使用的「四合一像素感光元件」，會根據拍攝的場景調整，把4個像素合併為一個大小相當於 2.44 微米的大像素，簡單來說，好處就是在夜拍可以提高進光量，減少噪點保留細節，但檔案維持在1200萬畫素。如果也想要完整的4800萬畫素，可以直接設定為「ProRAW」就會強制的儲存4800萬畫素照片。

人身安全的部分也有驚喜，先是衛星通話確定載入，可以在沒有訊號的情況下，透過「尋找」找到衛星進而撥打電話，但前提手機要有電且該地區有支援的衛星，驚喜於科技的進步，但真的實用度和普及率可能還要再多觀察。要提的重要功能還有「車禍偵測」，這次iPhone 14系列還有新款Apple Watch都有此功能，使用加速器、陀螺儀、氣壓計、麥克風等多方面向來偵測，官方指稱有100萬小時真實駕駛和車禍數據，能辨識用戶是否遇到了車禍，且如果偵測到巨大的撞擊會立即觸發SOS緊急服務電話，對於人身安全的保護有更近一步的優化。

此外，這次發表會也有感覺蘋果將數字系列機型和Pro系列劃分得越來越明確，iPhone 13系列4款手機還是同樣的A15處理器，只需在螢幕大小和鏡頭數抉擇，這次iPhone 14系列核心的晶片差距已經是前後代之別，鏡頭差距也拉更大。單以iPhone 14 Pro系列對於果粉來說，是有感進化，為了更好使用體驗而買單，不用再為信仰加值！

▲蘋果發表會,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max。（圖／官方提供）
▲iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max有感進化，對於果粉來說不再需要是信仰加值，而是為了更好使用體驗而下單。（圖／官方提供）
▲iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max新機規格。（圖／NOWnews整理）
▲iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max新機規格。（圖／NOWnews整理）
▲iPhone 14、iPhone 14 Plus新機規格。（圖／NOWnews整理）
▲iPhone 14、iPhone 14 Plus新機規格。（圖／NOWnews整理）

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