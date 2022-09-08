記者真心話／iPhone 14動態島化劣勢為優勢！不愧是蘋果

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另外，同樣是在iPhone 14 Pro限定的大進化，將主鏡頭從1200萬畫素提升到4800萬畫素，1200萬畫素這顆可說是祖傳鏡頭，從2015年的iPhone 6s就開始使用，7年的時間，Android陣營都來到億級畫素，iPhone 14 Pro終於進化了，心中忍不住冒出：「終於清完料了嗎？」
在Android陣營4800萬畫素可能被列在中階甚至是入門手機，但蘋果的4800萬畫素玩出了新高度，使用的「四合一像素感光元件」，會根據拍攝的場景調整，把4個像素合併為一個大小相當於 2.44 微米的大像素，簡單來說，好處就是在夜拍可以提高進光量，減少噪點保留細節，但檔案維持在1200萬畫素。如果也想要完整的4800萬畫素，可以直接設定為「ProRAW」就會強制的儲存4800萬畫素照片。
人身安全的部分也有驚喜，先是衛星通話確定載入，可以在沒有訊號的情況下，透過「尋找」找到衛星進而撥打電話，但前提手機要有電且該地區有支援的衛星，驚喜於科技的進步，但真的實用度和普及率可能還要再多觀察。要提的重要功能還有「車禍偵測」，這次iPhone 14系列還有新款Apple Watch都有此功能，使用加速器、陀螺儀、氣壓計、麥克風等多方面向來偵測，官方指稱有100萬小時真實駕駛和車禍數據，能辨識用戶是否遇到了車禍，且如果偵測到巨大的撞擊會立即觸發SOS緊急服務電話，對於人身安全的保護有更近一步的優化。
此外，這次發表會也有感覺蘋果將數字系列機型和Pro系列劃分得越來越明確，iPhone 13系列4款手機還是同樣的A15處理器，只需在螢幕大小和鏡頭數抉擇，這次iPhone 14系列核心的晶片差距已經是前後代之別，鏡頭差距也拉更大。單以iPhone 14 Pro系列對於果粉來說，是有感進化，為了更好使用體驗而買單，不用再為信仰加值！