不是培根！中秋烤肉熱量圖鑑曝　營養師點「1物」最邪惡

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高敏敏表示，仔細看會發現，加工品的熱量總是名列前茅，尤其百頁豆腐是營養師害怕的，因為它是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，「簡單來說就是黃豆＋油，所以熱量及油脂含量才這麼高，光油脂就佔了整條熱量的70%」。
另外，烤肉醬也是不可忽視，高敏敏透露，烤肉醬輕輕一刷，就會增加大約23kcal+將近400mg的鈉含量，建議還是少沾醬、享用食物最原本的味道，當然也可以自製烤肉醬更健康，低卡、低鈉、降低致癌物質生成，幫助肉質更軟嫩、幫助消化、減少體內堆積。
而高敏敏也強調，並非烤肉就會易致癌，只有烤焦才會，因為肉類只要經過高溫燒烤 就會釋放出致癌物質，如多環芳烴（PAHs）、異環胺（HCAs）等，若放在炭火直火上燒烤影響更大，「其實不是說不能烤，只是偶一為之即可」，也建議大家可以多選擇原型食物，像是蔬菜、海鮮、低脂肉品等。
至於飲品，高敏敏指出，烤肉可以搭配無糖茶，若是真的想喝啤酒，建議男生不超過2罐（1罐大約是330ml），女生則不超過1罐，也提醒大家：「肉還是要烤、節日還是要過，但小心不要一個中秋後，月圓人也圓了！」（編輯：賴禹妡）
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