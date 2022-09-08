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不是培根！中秋烤肉熱量圖鑑曝　營養師點「1物」最邪惡

▲中秋節明（9）日即將到來，許多人早已做好烤肉準備。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲中秋節明（9）日即將到來，許多人早已做好烤肉準備。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 17:53:35

中秋節明（9）日即將到來，許多人早已做好烤肉準備，對此美女營養師高敏敏就分享了中秋烤肉熱量圖鑑，其中排行第一的竟不是香腸，也不是培根，而是百頁豆腐，光是一條185g就有361kcal，她也提醒大家：「小心不要一個中秋後，月圓人也圓了！」 

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高敏敏指出，中秋烤肉熱量圖鑑中，熱量最高的為百頁豆腐，一條185g有361kcal，第二名則是豬血糕，一塊120g熱量有231kcal，第三名是甜不辣，一串99g熱量有174kcal，而被外界認為吃了容易胖的香腸及培根，分別排在第7名及第10名，熱量一根40g有142kcal、一片21g有78kcal。 

▲（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲美女營養師高敏敏分享了中秋烤肉熱量圖鑑，排行第一竟是百頁豆腐。（圖／高敏敏營養師授權提供）
高敏敏表示，仔細看會發現，加工品的熱量總是名列前茅，尤其百頁豆腐是營養師害怕的，因為它是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，「簡單來說就是黃豆＋油，所以熱量及油脂含量才這麼高，光油脂就佔了整條熱量的70%」。 

另外，烤肉醬也是不可忽視，高敏敏透露，烤肉醬輕輕一刷，就會增加大約23kcal+將近400mg的鈉含量，建議還是少沾醬、享用食物最原本的味道，當然也可以自製烤肉醬更健康，低卡、低鈉、降低致癌物質生成，幫助肉質更軟嫩、幫助消化、減少體內堆積。 

▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師授權提供）
而高敏敏也強調，並非烤肉就會易致癌，只有烤焦才會，因為肉類只要經過高溫燒烤 就會釋放出致癌物質，如多環芳烴（PAHs）、異環胺（HCAs）等，若放在炭火直火上燒烤影響更大，「其實不是說不能烤，只是偶一為之即可」，也建議大家可以多選擇原型食物，像是蔬菜、海鮮、低脂肉品等。 

至於飲品，高敏敏指出，烤肉可以搭配無糖茶，若是真的想喝啤酒，建議男生不超過2罐（1罐大約是330ml），女生則不超過1罐，也提醒大家：「肉還是要烤、節日還是要過，但小心不要一個中秋後，月圓人也圓了！」（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

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