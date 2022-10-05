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繼光香香雞慶雙十「買一送一」　肯德基6塊炸雞桶餐349元

▲雙十國慶連假繼光香香雞「蒜脆杏鮑菇買一送一」、「6塊咖哩炸雞桶」優惠價329元，攜手這一鍋皇室秘藏鍋物推出聯名「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，在家自製麻辣鍋香香雞。肯德基則有6塊炸雞桶餐「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」下殺349元。（圖／香繼光提供）
▲雙十國慶連假繼光香香雞「蒜脆杏鮑菇買一送一」、「6塊咖哩炸雞桶」優惠價329元，攜手這一鍋皇室秘藏鍋物推出聯名「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，在家自製麻辣鍋香香雞。肯德基則有6塊炸雞桶餐「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」下殺349元。（圖／香繼光提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-05 16:22:31

雙十國慶連假爽爽吃優惠！繼光香香雞「蒜脆杏鮑菇買一送一」，並祭出「6塊咖哩炸雞桶」優惠價329元；還攜手這一鍋皇室秘藏鍋物推出聯名「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，在家也能自製麻辣鍋香香雞。肯德基則有「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」炸雞桶餐下殺349元，好吃又划算。

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慶祝雙十國慶，10/8(六)～10/10(一)繼光香香雞「蒜脆杏鮑菇買一送一」，香繼光會員購買人氣炸物「蒜脆杏鮑菇」即贈「蒜脆杏鮑菇」電子兌換券乙張（價值65元，10/13～10/31可供兌換）；活動期間限時3天「六塊咖哩炸雞桶」電話預訂則享有優惠價329元。

繼光香香雞還攜手這一鍋皇室秘藏鍋物，聯名推出「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，在家就能享受特選青花椒、燈籠椒、四川大紅袍等數種辣椒調配，融入大骨精燉的溫和不嗆麻辣鍋特製湯頭，可將繼光香香雞無骨香香炸雞覆熱至外表金黃酥脆，涮入鍋中3～5秒，自製鮮嫩多汁的隱藏版麻辣鍋香香雞。

這一鍋皇室秘藏鍋物也「雙十鍋慶」活動， 10/7～10/23至全台門殿（吃到飽殿除外）用餐，與活動手舉牌合照並上傳FB或IG打卡及hashtag這一鍋，加碼贈送「繼光香香雞」乙盤，並附上特製辣椒麵及胡椒鹽，搭配御膳麻辣鍋，一次擁有三種吃法；而且活動期間FB及IG獲得最多讚數的照片，各別加碼一名贈送「這一鍋四人餐券」乙張，依次排序第二、三名按讚數，各贈送「這一鍋雙人餐券」乙張。

喜愛炸雞的民眾，還可關注肯德基週年慶，一次祭出4組「優惠密碼」下殺61折，最低現省406元！最受歡迎的6塊炸雞桶餐「40210」，「6炸雞＋3蛋撻＋3可樂」只要349元，現賺227元；還有個人餐「40354」，咔啦雞腿堡 x 1＋原味蛋撻 x 1＋百事可樂(小) x 1只要109元也能吃飽。

▲慶祝雙十國慶，10/8(六)～10/10(一)繼光香香雞「蒜脆杏鮑菇買一送一」。（圖／香繼光提供）
▲慶祝雙十國慶，10/8(六)～10/10(一)繼光香香雞「蒜脆杏鮑菇買一送一」。（圖／香繼光提供）
▲「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，每份皆有包含這一鍋御膳麻辣湯及繼光香香雞無骨香香炸雞，10/14全聯獨家上市，獨享價388元。（圖／香繼光提供）
▲「麻辣鍋有炸」冷凍鍋物，每份皆有包含這一鍋御膳麻辣湯及繼光香香雞無骨香香炸雞，10/14全聯獨家上市，獨享價388元。（圖／香繼光提供）
▲肯德基優惠密碼「40210」，爽吃最受歡迎的咔啦脆雞和原味蛋撻，現省227元。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基優惠密碼「40210」，爽吃最受歡迎的咔啦脆雞和原味蛋撻，現省227元。（圖／翻攝自肯德基FB）

肯德基週年慶下殺61折！4組「優惠密碼」爽嗑外送還免運

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