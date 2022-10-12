壽司郎鮭魚3貫40元倒數5天！吃完鮭山島還有「富士山」
台灣壽司郎9月底祭出破盤價「鮭魚3貫40元」、還有鮭魚層層疊疊的超浮誇「鮭山島」，《NOWnews今日新聞》記者獨家開箱實測，「鮭山島」高度將近2枚10元硬幣，份量超巨引爆饕客搶吃，再度掀起「鮭魚之亂2.0」。期間限定的美味如今只剩倒數5天就要絕版！鮭魚控們趕快把握時間開吃。而HAMA壽司（はま寿司）正豪邁推出「鮭魚比一比」，一次大推10款鮭魚美味，大手筆重現在軍艦壽司上堆出高高的「鮭魚富士山」爆量海味，快約鮭密們一起衝一波。
台灣壽司郎期間限定「洄鮭初心」推出全新6款鮭魚壽司，不只有超佛心祭出鮭魚破盤價「3貫40元」，名為「鮭山島」的巨型海景壽司，先在壽司飯上堆滿油脂豐富的生鮭魚丁，再層層疊疊4大片厚實鮭魚，最後再放上鮭魚卵攻頂，視覺超浮誇。豪邁份量連店內最頂級的黑盤都快要裝不下，尺寸、厚度都很有誠意，以10元硬幣實測比對，發現「鮭山島」高度將近有2枚10元硬幣高，難怪引起粉絲搶吃。今（12）日粉專宣告超夯鮭魚活動只到10/16，還剩倒數5天，還沒吃到的鮭魚控們趕快手刀訂位囉。
熱愛鮭魚的粉絲也不要擔心，HAMA壽司（はま寿司）正豪邁回歸「鮭魚比一比」期間限定美味，這次除了挪威生鮭魚，還嚴選特徵為橘色、且帶有豐盈油脂的岩手縣產山田鱒，滑嫩口感入口即化；以及彈牙濃郁的鳥取縣產鱒魚，一起打造10款豐富的鮭魚美味，讓大家能夠品嚐多種滋味。
除了招牌「特選鱒鮭三種」、「特選雙層鱒鮭三種」，還有創新「羅勒莫札瑞拉起司生鮭魚」可以嚐鮮。最吸引人的莫過於，大手筆重現在軍艦壽司上堆出高高的「鮭魚富士山」，山頂再放滿鱒魚卵，不手軟一次給足爆量海味，引發網友笑稱「不鮭路」、「這家也開始狠了」，紛紛號召朋友一起「鮭起乃」。