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不只蝦頭危險！專家曝蝦子「3部位」別碰：一定要清乾淨

▲在煮蝦子時，常常會有人問「蝦頭到底不能吃？」對此，美女營養師高敏敏來解答。（示意圖／翻攝photoAC）
▲在煮蝦子時，常常會有人問「蝦頭到底不能吃？」對此，美女營養師高敏敏來解答。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-10-19 14:58:04

天氣逐漸變涼，吃火鍋的季節又到了，美女營養師高敏敏就表示，在煮蝦子時，常常會有人問「蝦頭到底不能吃？」其實除了蝦頭以外，還有另外兩個部位也要特別注意，別在享受美味的同時又賠了健康！ 

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▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲美女營養師高敏敏。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
高敏敏指出，雖然蝦子營養豐富，但還是盡量避免吃蝦頭、蝦腮、蝦腸，因為蝦子若養在重金屬量高的水，會把重金屬集在頭部，但若能確定養殖水域重金屬量安全無超標，蝦頭有豐富維生素Ａ。另外蝦鰓在頭部靠近口器那側，是蝦過濾食物髒污處，食用前需去除。最後蝦腸也是俗稱的蝦線，一般都會有排泄物殘留，建議剔除乾淨。 

▲（圖／營養師高敏敏授權提供）
▲高敏敏就表示，除了蝦頭以外，還有另外兩個部位也要特別注意。（圖／營養師高敏敏授權提供）
高敏敏透露，蝦類屬於甲殼類的一員，是低脂高蛋白的食材，以100g的龍蝦為例，約等於3份的豆魚蛋肉類，除了有豐富的蛋白質，脂肪含量也只有0.1克，真的超低。 

除此之外，蝦類也屬於低膽固醇，但還是高敏敏還是提醒，膽固醇7-8成由人體自己製造的，食物影響2-3成，而影響血膽固醇最主要的其實是飽和脂肪，所以建議血膽固醇過高的人記得減少飽和脂肪攝取，這時低脂肪的海鮮就是不錯的選擇，而雖然龍蝦、蝦子營養好處多多，但如果是甲殼類過敏者，應避免食用相關食材。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

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