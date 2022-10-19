壽司郎「卡達拉娜」吃兔兔？隱藏甜點回歸　老饕神解美味

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過去還曾經出現過「草莓牛奶卡達拉娜」、「皇家奶茶卡達拉娜」、「冰淇淋草莓卡達拉娜」等特殊口味。這次出現竟然呼應「爆盛滿載」主題，特別推出加大1.5倍的「特大卡達拉娜」版本重磅回歸，甚至引來鐵粉分析，「以前的好像是$60 但這次特大版加價為$80 很合理」，聽說今年一直未見蹤影，直到年末才終於出現，難怪讓老饕都要暴動啦。





▲卡達拉娜不只悄悄回歸，還放大1.5倍。（圖／台灣壽司郎提供）

▲壽司郎「爆盛滿載」活動打造全新「豐盛長鰭鮪」、「豐盛甜蝦」及「豪華海鮮總匯」等巨型壽司 。（圖／台灣壽司郎提供）

▲隱藏神級甜點回歸！特大卡達拉娜80元。（圖／台灣壽司郎提供）

▲「卡達拉娜」表層搭配炙烤過後的焦糖，口感酥脆。（圖／民眾陳小姐提供）

▲實在太多網友好奇什麼是「卡達拉娜」？釣出老饕神解。（圖／翻攝台灣壽司郎FB）

▲ 還有鐵粉分析這次「卡達拉娜」回歸的價格和大小。（圖／翻攝台灣壽司郎FB）

▲藏壽司全新甜點「焦糖爆爆泡芙塔」。（圖／藏壽司提供）