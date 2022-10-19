壽司郎「卡達拉娜」吃兔兔？隱藏甜點回歸 老饕神解美味
台灣壽司郎今（19）日全新開吃「爆盛滿載」期間限定新菜，再度大玩美食疊疊樂，彷彿豪華海鮮船的巨型壽司再度引發關注。然而，粉專上卻有超多網友納悶，新菜名單中赫然驚見可愛的「卡娜赫拉」？讓人忍不住隋棠式吶喊：怎麼可以吃兔兔！釣出老饕親解「卡達拉娜」神級甜點的美味，讓不少鐵粉感傷以為絕版的隱藏甜點再度回歸，直呼實在等好久一定要手刀衝去吃好吃滿。
台灣迴轉壽司不只有暴動鮭魚，連數款甜點也被譽為隱藏版美味，還口耳相傳成饕客必吃名單，成為許多消費者回訪的神秘理由。壽司郎今天以「爆盛滿載」期間限定新菜，接續造成轟動搶食盛況的「鮭魚3貫40元」、超浮誇「鮭山島」，全新祭出「豐盛長鰭鮪」、「豐盛甜蝦」及「豪華海鮮總匯」等爆量好料，再度挑戰「巨型壽司」高度與雙倍份量食材。
然而網友不只被爆量新菜吸引，粉專上超多網友點名「只有我看成特大卡納荷拉嗎」、「請問卡達拉娜是什麼」、「我一直看成特大卡娜赫拉怎麼辦」，因為菜色名稱神似日本可愛插畫粉紅兔兔與P助的「卡娜赫拉的小動物們」，意外引發關注，還釣出不少老饕親解美味的秘密。
事實上，神級甜點「卡達拉娜」其實是源自西班牙的傳統甜品，口感吃起來像極了冷凍過後的香濃烤布蕾或起司蛋糕，又被暱稱為「不會融化的冰淇淋」。壽司郎的「卡達拉娜」則是使用北海道牛奶與鮮奶油與香草豆莢製作的卡士達，耗時低溫慢火烘焙，打造出濃厚香醇的滋味，表層搭配炙烤過後的焦糖，既有酥脆口感、融化後更是畫龍點睛，不少人嚐過後驚為天人、一吃就愛上。
過去還曾經出現過「草莓牛奶卡達拉娜」、「皇家奶茶卡達拉娜」、「冰淇淋草莓卡達拉娜」等特殊口味。這次出現竟然呼應「爆盛滿載」主題，特別推出加大1.5倍的「特大卡達拉娜」版本重磅回歸，甚至引來鐵粉分析，「以前的好像是$60 但這次特大版加價為$80 很合理」，聽說今年一直未見蹤影，直到年末才終於出現，難怪讓老饕都要暴動啦。另外，藏壽司除了與宇宙明星「BT21」聯名，10/21推出18款藏壽司限定BT21扭蛋，包含7款立體吊飾、7款馬口鐵磁鐵及4款軟膠吊飾。入秋也全新推出「焦糖爆爆泡芙塔」甜點，以超受歡迎的經典泡芙搭配滑順的牛奶霜淇淋，再淋上濃郁焦糖醬，奶香融合焦糖味超討喜，還點綴爆米花及捲心酥增加口感，10/18限期販售、搶吃要快。