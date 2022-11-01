貳樓雨天穿拖鞋打8折！爽吃也要美　時髦拖鞋3品牌推薦

我是廣告 請繼續往下閱讀
創立於1962年的巴西知名休閒人字拖品牌Havaianas，嚴選優質天然橡膠、100%原產自巴西，全球已銷售超過50億雙，可以環繞地球65圈。成功於90年代中期將人字拖打造成經典時髦配件，以象徵巴西自由、熱情、不畏挑戰精神的繽紛色彩與多元印花圖騰著稱。至今更常與流行趨勢結合，推出迪士尼、英雄聯盟等聯名設計、及多元穿法的單品。10月才推出為LGBTQIA+族群設計的兩款Havaianas Pride彩虹系列人字拖，分別以Top及Slim為底，畫上代表愛的彩虹線條、並加上love（愛）等文字設計，支持擁抱愛的多元性；更將此系列之年度7%銷售淨利，捐予ALL OUT國際平權組織。
不甘拖鞋只能夏天或玩水穿，還聯名洛杉磯街頭潮牌MARKET，推出Havaianas X MARKET第二彈感溫變色人字拖，帶來創新視角融合實用設計。顛覆想像的Zip Top鞋款，以Havaianas經典人字拖為底，沿著鞋緣和鞋面底部的拉鍊設計，可將輕量的puffer保暖鞋面，簡單合而為一，鞋後跟還有鬆緊調節扣可可微調。讓夏季拖鞋輕鬆換季變保暖，一鞋兩穿。
Ipanema：「流線感細帶設計」美腳更性感
以巴西著名海灘命名的Ipanema，於2001年上市，主打女孩活力、熱情與自信的休閒時尚，以鮮豔熱帶海洋風情的涼拖鞋設計、搭配修飾腳型的時髦線條結構，搭配使用99%可回收再利用的PVC材質，（連製程中90%的水都可以回收再利用），深獲荷莉貝瑞、安潔莉娜裘莉、名模漢吉賽兒等明星青睞，而成為廣為人知的品牌。
天然提煉原料與創新PVC材質搭配一體成形技術，讓Ipanema鞋款不只可減少膠水運用及廢料產生，讓鞋身回彈之餘還可迅速排除水份不濕黏；獨家3D包覆式印刷工藝，從鞋身至鞋側圖案展現整體性，並兼具立體與層次感；著名三點式夾腳設計，擁有更高腳背包覆性、還可貼合腳底，降低行走疲憊感，最重要的是，流線感的精緻細帶設計，讓女性穿上後美腳更性感。
UGG：復古「環保毛拖鞋」走出舒適圈
美國品牌UGG於1978年由澳洲衝浪運動員布萊恩史密斯Brian Smith創立，以Classic Boot經典羊毛靴席捲全球，9月正式回歸台灣市場，進駐SOGO台北忠孝館。今年秋冬以明艷色彩和現代復古感元素打造全新「Fluff Yeah Slide Checks」 復古派對系列話題鞋履，以1970年代的復古加州California為靈感，搭配最新3D染色技術，讓鮮豔色彩也能在羊毛上完美綻放，大膽而豐富的拼接色塊，突破既有印象，走出舒適圈。
UGG實踐愛護地球政策，同步推出具有再生甘蔗環保材質的FUZZ SUGAR TERRY CROSS SLIDE交叉露趾與包頭鞋款，鞋面的紋理毛圈麻花是採用經責任羊毛標準認證的羊毛，和來自負責任採伐樹木的TENCELTM萊卡纖維的環狀混紡設計而成，搭配以再生甘蔗製成的SugarSoleTM外底，通過替代石油基乙烯有效減少對化石燃料的依賴，將環境永續精神融入生活。